Caputo, a Cadena 3: "No podemos revelar detalles del acuerdo con el FMI"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se presentó este miércoles en la Expoagro 2025, en el Autódromo de San Nicolás. En un auditorio cerrado, dijo a Cadena 3 que "no se puede revelar las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Recibido en la carpa de agronegocios con aplausos de empresarios y acompañado por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, Caputo repasó estadísticas de la gestión del presidente Javier Milei.

En primer lugar, dedicó un párrafo a la situación de Bahía Blanca. "Por pedido del Presidente estamos analizando la mejor forma de poder ayudar, es la parte buena de tener las cuentas en orden. Eso permite esfuerzos extra si que esos genere problemas para el resto de la sociedad. Estamos coordinando con Bullrich y Petri para llegar con ayuda. Sepan que trabajamos para solucionar sus problemas".

Luego, se abocó a temas económicos y marcó: "Hace unos meses la situación era otra. Teníamos problemas con los commodities. El esfuerzo fiscal para bajar 20 por ciento las retenciones espero que haya ayudado en esta cosecha".

"No hay que perder la perspectiva y valorar el cambio de rumbo. Recordemos dónde estábamos hace un año, no se sabía nada, no se podía planificar nada. No se podía importar, la inflación corría al 1,5 por ciento diario, había deuda con exportadores. La incertidumbre era total, hoy estamos en otro país. No sé puede ser Suiza al día siguiente, no se corrigen 120 años de desmanejo y 20 de desastre en un año", aseguró.

Caputo afirmó que el país estaba "en la peor situación económica de la historia" y señaló: "Íbamos a estrellarnos. Este cambio de rumbo no hay que subestimarlo. El Presidente me deja tranquilo. Debe ser la mejor relación Presidente-ministro de Economía de la historia. Nunca nos vamos a desviar del orden macro. Queremos reducir la inflación y los impuestos. Vinimos a sacarle el por de la cabeza al sector privado".

A su vez, mencionó: "En la baja de impuestos el campo rankea arriba de todos. Haremos lo posible por simplificarles la vida y hacerles más rentable el trabajo. Las cosas van a seguir mejorando".

El funcionario dijo que quisieron evitar una "hiperinflación" cuando el país "se caía a pedazos". Luego habló de los datos crediticios de la muestra y las altas expectativas comerciales. "En un día y medio el Banco Nación recibió solicitudes de crédito para maquinaria por 3800 millones de dólares. Si en un año cómo este pudimos hacer esto, imaginemos lo que serán los próximos años. No tengan duda, lo mejor está por venir", concluyó.

Informe de Adrián Simeoni y Agustín Dadamio.