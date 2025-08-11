En vivo
Bomberos combaten un incendio forestal en Bosque Alegre
Lo confirmó a Cadena 3 Roberto Schreiner, vocero del Ministerio de Seguridad de Córdoba. Trabajan dotaciones de Icho Cruz y San Clemente.
11/08/2025 | 12:31Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Un incendio forestal desatado en las cercanías de Bosque Alegre, cerca del Observatorio Astronómico de Córdoba, movilizó este lunes a equipos de bomberos de San Clemente, Icho Cruz y personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).
Según Roberto Schreiner, vocero del Ministerio de Seguridad de Córdoba, los bomberos están logrando avances significativos en la contención del fuego. “Le están ganando al fuego. Posiblemente tengamos buenas noticias en un rato”, afirmó Schreiner en diálogo con Cadena 3.
El operativo cuenta con el apoyo de un avión hidrante que permanece en alerta, aunque aún no ha sido desplegado.
La jornada se desarrolla en un contexto de alto riesgo de incendios en la provincia, lo que mantiene en máxima vigilancia a las autoridades y equipos de emergencia.
Schreiner destacó la labor coordinada de los bomberos y reiteró la importancia de la prevención en días de condiciones climáticas adversas, mientras se espera que las próximas horas traigan un control definitivo del siniestro.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Bosque Alegre? Un incendio forestal se desató en las cercanías de Bosque Alegre, movilizando equipos de bomberos.
¿Quién es el vocero del Ministerio de Seguridad de Córdoba? Roberto Schreiner es el vocero que informó sobre los avances en la contención del fuego.
¿Cuándo ocurrió el incendio? El incendio se desató este lunes.
¿Dónde se desarrolla el operativo de contención? El operativo tiene lugar en las cercanías de Bosque Alegre y cuenta con la participación de bomberos de San Clemente e Icho Cruz.
¿Por qué es importante la prevención según Schreiner? La prevención es crucial en días de condiciones climáticas adversas para evitar la propagación de incendios.