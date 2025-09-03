Se viene el Congreso CREA 2025: conocé todos los detalles

El Congreso CREA 2025 se prepara para abrir sus puertas el jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Tecnópolis, con una propuesta que busca anticipar los grandes desafíos del agro y proyectar su futuro a partir de la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia.

El evento, que reunirá a productores, empresarios, investigadores y referentes del sector, girará en torno a los Puntos de Solución del Espacio de Conexiones, ámbitos diseñados para abordar problemáticas concretas de la actividad agropecuaria con una mirada técnica, colaborativa y transformadora.

Una agenda que interpela los desafíos reales del agro

Los Puntos de Solución estarán organizados en cuatro ejes temáticos:

Vanguardia y Datos: propondrá un análisis sobre el uso estratégico de la tecnología, la innovación aplicada y la colaboración en red como herramientas clave para la toma de decisiones.

Ambiente y Sociedad: explorará cómo integrar producción, sostenibilidad y comunidad, a través de experiencias y herramientas para medir el impacto ambiental y social, y fortalecer el vínculo con el territorio.

Producción Eficiente: pondrá el foco en cómo convertir los datos en decisiones productivas, desde el GPS de la Lechería CREA hasta la Red de Monitoreo de Dalbulus maidis. También se abordará la gestión ganadera y la reducción de brechas de rendimiento.

Trascendencia de la Empresa: un espacio dedicado a pensar la sostenibilidad de las empresas familiares en el largo plazo, con estrategias para profesionalizar la gestión, planificar la sucesión y liderar con propósito.

Cada uno de estos nodos funcionará como punto de encuentro entre el conocimiento técnico de CREA, la experiencia de los productores y los aportes de empresas e instituciones vinculadas al sector.

Un espacio de reflexión y futuro

Además de las charlas y debates, el Congreso ofrecerá instancias de intercambio en las que se discutirán los grandes retos del agro en materia ambiental, social y tecnológica. En esa línea, ya se puede escuchar el podcast con Francisco Montovio (Grupo CREA Salazar - Mones Cazón) y Ariel Angeli (Unidad de I+D de CREA), donde se analizan los desafíos actuales y emergentes del sector y se plantean caminos hacia sistemas productivos más sostenibles y equilibrados.

Acerca del Congreso CREA 2025

Toda la información sobre el evento —incluyendo la agenda completa, la lista de oradores y los contenidos especiales— está disponible en congresocrea.org.ar. Además, en contenidoscrea.org.ar se puede conocer en detalle el trabajo del Movimiento CREA y su compromiso con un agro cada vez más sostenible, innovador y conectado con la sociedad.

El Congreso CREA 2025 promete ser un punto de encuentro clave para quienes buscan repensar el futuro del agro y sus múltiples dimensiones en un contexto de cambio y nuevos desafíos globales.