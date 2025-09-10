La política, por vieja que parezca, funciona... o debería

FOTO: El gobierno recupera el Ministerio del Interior.

Por Julio Perotti

En el corazón de cualquier democracia, la política no es un mero ritual de elecciones, sino el engranaje esencial que sostiene la convivencia colectiva.

Representa el espacio donde se debaten ideas, se distribuyen recursos y se protegen derechos, para evitar el caos y fomentar la equidad.

Sin una política activa y participativa, las democracias se erosionan y ceden terreno a populismos o autoritarismos que prometen soluciones rápidas pero entregan divisiones profundas.

En este contexto, reflotar dentro del gobierno de una institución tradicional como el Ministerio del Interior cobra un simbolismo renovado.

Esta cartera, responsable de la coordinación federal y la articulación entre poderes, había sido marginada en favor de enfoques más "modernos" y tecnocráticos.

Sin embargo, su resurgimiento subraya una verdad atemporal: en política, lo viejo también sirve.

Expertos en ciencias políticas consideran que revivir el Ministerio del Interior no es un retroceso, sino una adaptación inteligente.

¿Qué más dicen? Que en tiempos de fragmentación, estas “herramientas antiguas” pueden actuar como anclas.

La estabilidad democrática, afirman también, no surge de innovaciones disruptivas, sino de la solidez probada.

Este enfoque tal vez podría fortalecer la gobernabilidad en Argentina, donde el federalismo ha sido clave para navegar desafíos económicos y sociales.

Claro que una nueva figura no alcanza, pero todo lo que sirva para dialogar, ayuda.

Pero si no se cambian los gestos y las actitudes, si no se refrescan las personas, volver a una vieja herramienta va a servir de poco.