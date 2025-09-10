En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

La política, por vieja que parezca, funciona... o debería

  

10/09/2025 | 17:13Redacción Cadena 3

FOTO: El gobierno recupera el Ministerio del Interior.

  1.

    Audio. La política, por vieja que parezca, funciona... o debería

    Viva la Radio

    Episodios

Julio Perotti Por Julio Perotti

En el corazón de cualquier democracia, la política no es un mero ritual de elecciones, sino el engranaje esencial que sostiene la convivencia colectiva.

Representa el espacio donde se debaten ideas, se distribuyen recursos y se protegen derechos, para evitar el caos y fomentar la equidad.

Sin una política activa y participativa, las democracias se erosionan y ceden terreno a populismos o autoritarismos que prometen soluciones rápidas pero entregan divisiones profundas.

En este contexto, reflotar dentro del gobierno de una institución tradicional como el Ministerio del Interior cobra un simbolismo renovado.

Esta cartera, responsable de la coordinación federal y la articulación entre poderes, había sido marginada en favor de enfoques más "modernos" y tecnocráticos.

Sin embargo, su resurgimiento subraya una verdad atemporal: en política, lo viejo también sirve.

Expertos en ciencias políticas consideran que revivir el Ministerio del Interior no es un retroceso, sino una adaptación inteligente.

¿Qué más dicen? Que en tiempos de fragmentación, estas “herramientas antiguas” pueden actuar como anclas.

La estabilidad democrática, afirman también, no surge de innovaciones disruptivas, sino de la solidez probada.

Este enfoque tal vez podría fortalecer la gobernabilidad en Argentina, donde el federalismo ha sido clave para navegar desafíos económicos y sociales.

Claro que una nueva figura no alcanza, pero todo lo que sirva para dialogar, ayuda.

Pero si no se cambian los gestos y las actitudes, si no se refrescan las personas, volver a una vieja herramienta va a servir de poco.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho