Buenos Aires, una elección crucial en un momento delicado

Por Julio Perotti

Llegamos a un fin de semana clave para la política. Este domingo se vota en la provincia de Buenos Aires.

Dejemos en claro: son elecciones provinciales y, sin embargo, tiene un impacto político nacional inevitable.

Un padrón de más de 14 millones de personas, muchas de ellas habitando alguna de las ocho secciones electorales que son más grandes que alguna de las provincias.

Un mapa político complejo, con dos fuerzas en pugna: el kirchnerismo/cristinismo en alianza con el gobernador Axel Kicillof y los libertarios, en acuerdo con sectores del PRO, bajo el liderazgo ni más ni menos que Javier Milei.

O sea, el actual Presidente, que alguna vez no muy lejana dijo que quiere ir por la reelección, y un gobernador, Kicillof, que sueña con ser el candidato presidencial del peronismo en dos años.

Recordemos un detalle: Kicillof quiso separar las elecciones provinciales de las nacionales del 26 de octubre para evitar que el debate nacional las contaminara.

No hubo caso. Todo se mide en función del impacto que tendrá el lunes en la política, en los mercados, en el ánimo del gobierno y en el de la oposición.

Vaya si hay implicancias en juego.

Le preguntamos a la directora ejecutiva del Cipecc, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Gala Diaz Langou qué valor le asignaba a esta instancia electoral.

Esto nos dijo:

Este domingo millones de bonaerenses van a ir a votar y esto no es un trámite administrativo sino que es un acto de reafirmación democrática donde nos acordamos de algo muy básico: el poder político no está en un palacio ni en una persona sino en cada ciudadano, en cada ciudadana que delega ese poder de una forma temporal y condicionada.

Y es importante acordarse de esto porque estamos en un momento de la historia que está marcado por el individualismo por la desconfianza, por la desafiliación por la soledad.

Esto puede llegar a dar la sensación de que nuestro voto no cambia nada y esto nos puede abrumar.

Pero esta elección muestra lo contrario cada voto cuenta y cada decisión ciudadana puede transformar el rumbo colectivo.

Votar obviamente no borra las desigualdades ni soluciona de un día para el otro los problemas que podemos tener pero sí cumple una función insustituible que es establecer límites orientar prioridades

Y sobre todo definir las responsabilidades de quienes nos gobiernan votar es una declaración de pertenencia también y cuando no participamos cedemos ese poder a otros.

Entonces la abstención no es neutral es una decisión que deja vacíos que otros van a llenar-

La provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% del padrón electoral nacional y eso significa que lo que ocurra este domingo trasciende sus fronteras va a influir en gran medida en que Argentina vamos a estar viendo en los próximos meses y en los próximos años.

Entonces, esta elección no es solamente provincial; es una elección que puede ratificar que la democracia sigue siendo la herramienta que nosotros elegimos para seguir definiendo qué rumbo tomamos e ir construyendo nuestro futuro.

Así que si estás en la provincia de Buenos Aires tu voto es mucho más que un voto es un mensaje es transformar la frustración que puedas tener o el entusiasmo que puedas tener en una voz clara.

Es volver a construir aunque sea con dudas con críticas o con enojo es construir ese lazo con el futuro con el futuro del territorio en el que vivimos la democracia no necesita unanimidad respecto a qué dirección tomamos pero sí necesita participar.

Era Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de Cippec, sobre la importancia de las elecciones de este momento en la provincia de Buenos Aires.

El lunes veremos.