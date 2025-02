Los favores de la casta a Milei, en su mejor momento

Sergio Suppo

La reciente decisión de la Comisión en Diputados que aprobó la suspensión de las PASO, las elecciones primarias que se celebran desde hace más de una década en agosto de cada año electoral, despierta un cúmulo de reflexiones sobre el estado actual de la política argentina.

En primer lugar, es innegable la debilidad en la que se encuentran los opositores a Javier Milei, mientras que algunos sectores tradicionalmente alineados con el kirchnerismo parecen dispuestos a colaborar para evitar daños mayores.

Este fenómeno se evidencia en los cuatro votos que faltaban para alcanzar la mayoría en el despacho, provenientes de Catamarca, donde el gobernador justicialista Raúl Jalil ha mostrado su apoyo en votaciones clave, y de Santiago del Estero, bajo la gobernación de Gerardo Zamora, quien enfrenta la necesidad de presentar un candidato a gobernador este año.

Es interesante observar cómo la estrategia de Zamora podría estar orientada a evitar que Milei coloque un candidato hostil que amenace su dominio en la provincia. La situación no se limita a este aspecto, ya que el resultado de la votación, que se llevará a cabo este jueves, podría tener implicaciones significativas para el kirchnerismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se beneficia de esta decisión, ya que le permitiría desdoblar las elecciones provinciales y, de esta manera, distanciarse de Cristina Kirchner, su madre política. Este es un punto crucial a tener en cuenta: si Kicillof logra consolidar su posición frente a la expresidenta, se abrirían nuevas dinámicas en el escenario político.

Por otro lado, el resto del sistema político, que incluye a los radicales y a Juntos por el Cambio, preferiría mantener las PASO, pero han terminado aceptando su suspensión. Esto se debe a que las fracciones de la oposición, desarticuladas y en una situación de incertidumbre, especulan con que necesitarán un sistema de primarias abiertas para organizarse de cara a las elecciones presidenciales dentro de tres años.

La realidad es que los partidos políticos perdieron la capacidad de realizar elecciones internas efectivas. ¿Quién se siente afiliado hoy a un partido político? La afiliación ha perdido su significado, ya que muchos no son convocados a votar o, si lo son, no se presentan a las urnas. Las internas partidarias han perdido relevancia y, en este contexto, la Argentina aún no ha definido cómo se seleccionarán a los candidatos.

Algunos celebran la eliminación de las PASO, argumentando que fueron un instrumento mal utilizado y que muchas elecciones no tenían sentido. Sin embargo, es fundamental que los partidos políticos ofrezcan dirigentes representativos, lejos de ser meros representantes de un acomodo o del dedo del líder de turno. Esta necesidad no está presente en la agenda política actual, que se encuentra dominada por otras urgencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/