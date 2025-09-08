Lo que dejó el mapa electoral: qué desafíos le quedan al peronismo y a Milei

Por Sergio Suppo

El peronismo, en su historia reciente, no ganaba una elección de medio término desde 2005. En 2009, el conflicto con el campo culminó en una dura derrota, y a partir de ahí, las elecciones de medio término se convierten en una serie de fracasos para el peronismo: pierde en 2013, en 2017 se impone el macrismo y en 2021, Alberto Fernández no logró el resultado esperado.

En la última elección, el mapa de la Provincia de Buenos Aires se pinta de manera desigual. El conurbano bonaerense muestra una clara predominancia del peronismo, especialmente en la tercera sección electoral, mientras que el interior de la provincia normalmente se tiñe con los colores de la oposición, que ha tenido diversas expresiones políticas, desde los libertarios hasta Juntos por el Cambio.

El reciente triunfo del kirchnerismo en las elecciones se extiende geográficamente, logrando victorias en lugares como Pergamino.

La elección se pensó como una oportunidad para los intendentes del conurbano, quienes temían la llegada de una ola libertaria. Se desdobló la elección con la esperanza de que el aparato local pudiera ayudar a mitigar la diferencia. Sin embargo, es importante señalar que todos los oficialismos locales, salvo el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, lograron ganar sus elecciones. Esto sugiere una cierta conformidad con los gobiernos locales, lo que se traduce en competitividad en esos territorios.

El resultado de esta elección no necesariamente anticiparía lo que podría suceder en octubre, aunque no se puede asegurar que el gobierno logre reencarrilar la situación. La percepción de que el regreso del kirchnerismo empeora la economía y aumenta la inflación podría jugar a favor de Javier Milei, si logra capitalizarlo políticamente. Las tácticas electorales se presentan como el eje central, y el gobierno necesita dar señales políticas y económicas claras.

Hoy, Milei se reúne nuevamente con sus ministros, lo que marca un récord en su gestión, con dos reuniones de gabinete en el mismo día. Sin embargo, el día no es favorable para el sistema económico argentino, que sufre pérdidas significativas. Este escenario podría haberse presentado en octubre, pero se anticipa, lo que plantea un desafío para el gobierno actual.

Milei ha insistido en que no es un político, pero la realidad es que todo presidente debe hacer política. Esto implica explicar de manera clara y accesible las complejidades económicas para que la ciudadanía pueda comprenderlas. Una de las fallas de Milei radica en no haber transmitido adecuadamente que el esfuerzo económico debe continuar y que debe haber expectativas de mejora en un plazo razonable.

La desconexión entre la macroeconomía y la microeconomía se hace evidente. Mientras que el presidente celebra la reducción de la inflación, los votantes sienten que sus realidades no mejoran. Este desajuste se refleja en el reciente resultado electoral, que muestra una Argentina diversa y multifacética, donde el conurbano y el interior tienen realidades distintas, pero comparten el cuestionamiento hacia el rumbo económico.

Finalmente, aunque Milei obtuvo un 30% de los votos, lo que no es un número despreciable, este resultado debe servir como palanca para activar recursos políticos que hasta ahora le han jugado en contra. La clave está en hacer política para que quienes hoy están en contra, puedan volver a estar a favor. Un desafío que el presidente tiene por delante.