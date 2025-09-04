Expectativas y estrategias de los rivales en la elección bonaerense

Por Sergio Suppo

La campaña electoral en la provincia de Buenos Aires se cierra con un panorama que merece ser analizado. Desde el principio, las expectativas de los dos grandes rivales se trazaron de manera clara. El kirchnerismo, al lanzar su campaña, estableció como objetivo primordial ganar la tercera sección electoral. Este territorio, que históricamente ha sido el corazón del kirchnerismo, abarca áreas como La Matanza y Lomas de Zamora, donde se encuentran los sectores más empobrecidos y fieles al peronismo.

Sin embargo, al llegar al cierre de campaña, el peronismo parece tener la expectativa de ganar no solo la tercera sección, sino la elección en su totalidad. Dirigentes kirchneristas en la provincia transmiten una confianza renovada, sugiriendo que pueden alcanzar la victoria. En contraste, los libertarios comenzaron su campaña con la premisa de un acuerdo con el PRO, aunque en la práctica absorbieron a gran parte de este último. En su primer acto de campaña, todos los dirigentes del PRO aparecieron con camisas violetas, marcando una decisión política clara que busca unificar la oferta electoral bajo la etiqueta libertaria.

Este movimiento, que podría ser visto como una estrategia de simplificación, también plantea interrogantes sobre la efectividad de la misma. La ausencia de figuras emblemáticas como Mauricio Macri, que permanece en silencio, refuerza la percepción de que el PRO ha desaparecido del escenario. La estrategia libertaria se enfrenta a la realidad de que la división de candidatos en la provincia de Buenos Aires, en 2023, benefició al kirchnerismo, permitiendo a Axel Kicillof buscar la reelección.

El eslogan de la campaña libertaria, “kirchnerismo nunca más, la libertad arrasa”, resuena en el ambiente, pero las proyecciones sobre su éxito son inciertas. El presidente, en su cierre de campaña en Moreno, reconoce que la elección está “técnicamente empatada” y advierte sobre el ausentismo electoral que podría perjudicar a su partido. La expectativa es que el peronismo gane en la tercera sección por una diferencia significativa, probablemente superior a diez puntos.

En la primera sección, la elección se presenta reñida, cuando lo natural sería que los libertarios tuvieran ventaja. En el interior, como en Mar del Plata, los libertarios podrían ganar con comodidad. Sin embargo, es complicado predecir el impacto de los últimos escándalos y la crisis económica en el desempeño de los candidatos libertarios en Buenos Aires.

La campaña también ha estado marcada por la violencia, con incidentes que han empañado el proceso electoral. La falta de respuestas claras a los problemas locales ha sido notable. Mientras el kirchnerismo acusa a Milei de destruir el país, y Milei responde acusando al kirchnerismo de arruinar la provincia, la discusión sobre los problemas reales de Buenos Aires se ha desvanecido. No se ha debatido sobre impuestos, servicios, ni seguridad, dejando a la provincia atrapada en una lógica de discusión que parece más porteña que provincial.

Así, la provincia de Buenos Aires se presenta como un gigante sin cabeza, donde la agenda electoral no logra conectar con las preocupaciones locales. La falta de un diálogo sobre los problemas que afectan a los ciudadanos podría tener repercusiones en el resultado electoral. La esencia de esta campaña se ha centrado más en las acusaciones mutuas que en la búsqueda de soluciones concretas para una provincia que demanda atención y acción.