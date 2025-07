Cuánto gastan los cordobeses en pagar los servicios

Por Sergio Suppo

En Córdoba, como en gran parte de la Argentina, la frase "el horno no está para bollos" resume con precisión el ánimo social y económico. Un reciente informe de la consultora Casa 3, dirigida por Mora Jozami, pone números concretos a una realidad que muchos cordobeses sienten en el bolsillo: los gastos fijos de las familias se dispararon, mientras los ingresos reales apenas alcanzan los niveles de fines de 2023. Esta situación explica por qué, a pesar de cierta recuperación nominal, la mayoría no llega con comodidad a fin de mes, y muchos, directamente, no llegan.

El informe detalla que los costos de servicios esenciales como agua, electricidad, gas y transporte han crecido exponencialmente. En la factura de EPEC, el 46% son impuestos; en la de Ecogas, el 36%; y en Aguas Cordobesas, el 42%.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Estos porcentajes no son meros datos: son una carga que pesa cada vez más en el presupuesto familiar. Si en enero de 2024 los gastos fijos representaban el 14% del ingreso promedio de una familia tipo, hoy se llevan el 25%. Esto significa que, en pocos meses, los cordobeses han visto duplicarse la proporción de sus ingresos destinada a servicios básicos.

El impacto no se limita a los servicios domiciliarios. El transporte, un pilar clave en una provincia con un sistema integrado municipal, provincial y nacional, también refleja distorsiones. Viajar de Córdoba a Buenos Aires (700 km) en un colectivo semicama cuesta $19.000, unos $28 por kilómetro. Sin embargo, un trayecto mucho más corto, como Córdoba-Río Cuarto (215 km), sale $29.950, casi $140 por kilómetro. Esta disparidad, fruto de regulaciones tarifarias diferenciadas entre la Nación y la provincia, es un ejemplo claro de cómo las políticas públicas afectan directamente el costo de vida.

La inflación en Córdoba, además, no da respiro. Según el informe, entre mayo de 2024 y mayo de 2025, la provincia registró una inflación interanual tres puntos superiores al promedio nacional, según datos del Indec. El rubro de propiedades, combustibles, agua y electricidad explica un cuarto de este aumento, consolidándose como uno de los principales impulsores del encarecimiento de la vida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El descontento es notable. Las encuestas de Casa 3 revelan que el 57% de los cordobeses ha resignado algún consumo o actividad habitual en el último tiempo, y el 67% considera que el gobierno provincial hace un uso poco o nada eficiente de los recursos. Más contundente aún: el 87% cree que el gobierno de Córdoba debería bajar los impuestos. Este último dato no sorprende, pero sí subraya una percepción generalizada: los cordobeses sienten que pagan demasiado por servicios e impuestos, y no ven una contrapartida proporcional.

A pesar de este panorama, hay un dejo de optimismo: el 41% cree que la situación económica del país mejorará el próximo año, y el 43% confía en que su situación personal será mejor al final del mandato de Javier Milei. Sin embargo, este optimismo convive con una realidad inmediata de sacrificio y frustración. La quita de subsidios, más pronunciada en el AMBA que en Córdoba, agravó la presión en los servicios, aunque en nuestra provincia los subsidios ya eran menores, lo que hace que el impacto, aunque significativo, sea menos drástico que en Buenos Aires.

El informe de Casa 3 no solo pone números a la incomodidad social, sino que también plantea una pregunta clave: ¿Quién pagará el costo político de esta situación? La asignación de responsabilidades, tanto a nivel nacional como provincial, será un factor determinante en las elecciones generales de octubre. En tanto, la temperatura social en Córdoba está alta. La paciencia de los cordobeses se agota y el mensaje es claro: el horno no está para bollos.