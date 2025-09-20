GP de Azerbaiyán: Colapinto disputa la clasificación para la carrera del domingo
El año pasado, el piloto argentino consiguió la octava posición en el Circuito callejero de Bakú.
20/09/2025 | 09:10Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto quiere conseguir una buena posición en la clasificación.
A las 9 de la mañana (hora de Argentina) comenzó la clasificación del GP de Azerbaiyán, de cara a la carrera del domingo.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en la decimoquinta posición en la práctica libre 3 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y se ilusiona con hacer una buena clasificación este sábado en el Circuito callejero de Bakú.
Colapinto, que había tenido una floja actuación este viernes, terminó a un segundo y medio del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedó penúltimo y a medio segundo del pilarense.
Por debajo de Norris quedaron, con muy poca distancia entre ellos, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), a 222, 254 y 276 milésimas del líder, respectivamente.
El GP de Azerbaiyán corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como puntero a Piastri, quien le saca 31 puntos a Norris y 94 a Verstappen.
