Deportes

GP de Azerbaiyán: Colapinto disputa la clasificación para la carrera del domingo

El año pasado, el piloto argentino consiguió la octava posición en el Circuito callejero de Bakú.

20/09/2025 | 09:10Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto quiere conseguir una buena posición en la clasificación.

A las 9 de la mañana (hora de Argentina) comenzó la clasificación del GP de Azerbaiyán, de cara a la carrera del domingo.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en la decimoquinta posición en la práctica libre 3 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y se ilusiona con hacer una buena clasificación este sábado en el Circuito callejero de Bakú.

Colapinto, que había tenido una floja actuación este viernes, terminó a un segundo y medio del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedó penúltimo y a medio segundo del pilarense.

Por debajo de Norris quedaron, con muy poca distancia entre ellos, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), a 222, 254 y 276 milésimas del líder, respectivamente.

El GP de Azerbaiyán corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como puntero a Piastri, quien le saca 31 puntos a Norris y 94 a Verstappen.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino mencionado?
El piloto argentino es Franco Colapinto.

¿Qué posición ocupó Colapinto en la práctica libre 3?
Colapinto ocupó la decimoquinta posición en la práctica libre 3.

¿Quién ganó la práctica libre 3?
El ganador de la práctica libre 3 fue el británico Lando Norris.

¿Cuándo comenzará la clasificación del GP de Azerbaiyán?
La clasificación comenzó a las 9 de la mañana (hora de Argentina).

¿Cuál es la posición de Piastri en el campeonato?
Oscar Piastri es el puntero del campeonato.

[Fuente: Noticias Argentinas]

