Violento robo a motoquero de Uber en Córdoba: "Me atacaron siete delincuentes"

Fanuel Díaz Torres, un venezolano de 29 años que llegó a Argentina en 2023 buscando mejores oportunidades, vivió una pesadilla el pasado 29 de agosto en el barrio Lamadrid, en la ciudad de Córdoba.

Mientras trabajaba como conductor de Uber Moto, fue emboscado por un grupo de delincuentes que le robaron su motocicleta, celular y mochila, dejándolo sin su principal fuente de ingresos, con la que sostiene a su pareja en Córdoba y a su hijo en Venezuela.

El hecho ocurrió cuando Fanuel acudió a un supuesto viaje solicitado por una mujer en la calle Dionisio Romero. Al llegar, en lugar de encontrar a la pasajera, fue abordado por un encapuchado armado con un revólver.

“Traté de forcejear para desarmarlo, escuché una detonación y luego llegaron otros siete u ocho”, relató Fanuel en diálogo con Cadena 3.

Los delincuentes lo golpearon brutalmente, dejándole dolores en las costillas, el esternón y el cuello tras arrancarle el casco.

Quedó tirado en el suelo, pero logró levantarse y caminar dos cuadras hasta que un vecino lo socorrió. Días después, Fanuel revisó la zona del robo en Google Maps y, al usar Street View, reconoció a un grupo de personas en la misma esquina donde ocurrió el asalto.

Aunque los rostros no son visibles por la privacidad de la plataforma, aseguró que, por la contextura física, está “90% seguro” de que son los responsables.

Estas imágenes fueron incluidas en la denuncia que presentó ante la Policía de Córdoba el mismo 29 de agosto, aunque hasta el momento no ha recuperado su moto Siam, patente A234/JCR, color blanco ni ha recibido novedades sobre los delincuentes.

“Es mi fuente de dinero, lo único que tengo”, expresó Fanuel, quien destacó la violencia del ataque y señaló que no es el primer caso en la zona.

“Sé que hay más víctimas, los robos siempre son iguales. Hay repartidores que ya fueron asaltados por la misma banda”, afirmó, denunciando una posible “omisión policial” ante la inseguridad recurrente en barrio Lamadrid.

La Policía de Córdoba continúa investigando el caso, que se suma a una preocupante ola de robos a conductores de aplicaciones como Uber en la ciudad, especialmente en barrios como Lamadrid, Müller y Maldonado, donde los “puntos rojos” de inseguridad son una constante.

Informe de Gonzalo Carrasquera