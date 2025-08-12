En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Un muerto y dos heridos tras un accidente de moto en Córdoba: iban sin casco

La víctima fatal fue un hombre de 45 años, que conducía el rodado. Los otros dos ocupantes, una mujer embarazada y un menor de edad, fueron trasladados de urgencia a centros de salud.

12/08/2025 | 17:07Redacción Cadena 3

FOTO: Un muerto y dos heridos tras un accidente de moto en General Mosconi.

FOTO: Un muerto y dos heridos tras un accidente de moto en General Mosconi.

  1.

    Audio. Accidente fatal en Barrio General Mosconi deja una víctima y dos heridos

    Viva la Radio

    Episodios

Un trágico accidente vial ocurrido este martes por la tarde en la ciudad de Córdoba dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas. El hecho tuvo lugar entre las calles Agustín Rabello y Juan A. Gelly y Obes, en el barrio General Mosconi, cuando una moto en la que viajaban tres ocupantes impactó contra un árbol.

La víctima fatal fue un hombre de 45 años, que conducía el rodado. Tras el impacto, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Los otros dos ocupantes, una mujer embarazada y un menor de edad, fueron trasladados de urgencia a centros de salud.

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue derivada al Hospital de Urgencias, mientras que el menor fue trasladado al Hospital Infantil. Ambos presentaban heridas de distinta consideración.

De acuerdo a las primeras pericias, ninguno de los tres llevaba casco al momento del siniestro, lo que habría agravado las consecuencias del impacto. La Policía de Córdoba trabajó en el lugar para realizar las tareas de investigación y ordenar el tránsito en la zona.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación, aunque los primeros indicios señalan que el conductor habría perdido el control de la moto antes de colisionar contra el árbol.

Informe de Celeste Benecchi.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un accidente vial dejó un hombre muerto y dos personas heridas.

¿Quiénes fueron las víctimas? La víctima fatal fue un hombre de 45 años; los heridos son una mujer embarazada y un menor de edad.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este martes por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar el siniestro? En calle Agustín Ravelo, en el barrio General Mosconi, Córdoba.

¿Cómo se produjo el accidente? El conductor habría perdido el control de la moto y colisionó contra un árbol.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho