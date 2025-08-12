Un muerto y dos heridos tras un accidente de moto en Córdoba: iban sin casco

FOTO: Un muerto y dos heridos tras un accidente de moto en General Mosconi.

Un trágico accidente vial ocurrido este martes por la tarde en la ciudad de Córdoba dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas. El hecho tuvo lugar entre las calles Agustín Rabello y Juan A. Gelly y Obes, en el barrio General Mosconi, cuando una moto en la que viajaban tres ocupantes impactó contra un árbol.

La víctima fatal fue un hombre de 45 años, que conducía el rodado. Tras el impacto, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Los otros dos ocupantes, una mujer embarazada y un menor de edad, fueron trasladados de urgencia a centros de salud.

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue derivada al Hospital de Urgencias, mientras que el menor fue trasladado al Hospital Infantil. Ambos presentaban heridas de distinta consideración.

De acuerdo a las primeras pericias, ninguno de los tres llevaba casco al momento del siniestro, lo que habría agravado las consecuencias del impacto. La Policía de Córdoba trabajó en el lugar para realizar las tareas de investigación y ordenar el tránsito en la zona.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación, aunque los primeros indicios señalan que el conductor habría perdido el control de la moto antes de colisionar contra el árbol.

Informe de Celeste Benecchi.