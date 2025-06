Trasladan a familias de un asentamiento en Córdoba a barrio Cepo: "No era vida"

Familias de un asentamiento ubicado en la villa Barrio Miralta en Circunvalación camino a Buenos Aires son trasladadas a barrio Cepo, donde recibirán nuevas viviendas. El camión que realizará el traslado llegará el jueves a las 8.

La construcción de un nuevo tramo de tres kilómetros de la colectora sobre la avenida de Circunvalación, en el anillo interno entre el distribuidor de la Costanera y la avenida Sabatini, comenzó esta semana, según informó Julio Bañuelos, presidente de Caminos de las Sierras, en diálogo con Cadena 3.

Este tramo completa un total de 15 kilómetros de colectora, sumándose a los 12 kilómetros ya construidos desde avenida Juan B. Justo hasta Rancagua y de Rancagua hasta la ruta Malvinas Argentinas.

Norma Ideseda, una de las vecinas afectadas, en diálogo con Cadena 3 expresó: "No es vida. Yo me vine porque no tenía para el alquiler. Edifiqué mi casa con mi marido y todo y bueno. Pero no es vida".

Los habitantes han enfrentado múltiples problemas en la zona, incluyendo la falta de agua. "En el día no tenemos agua. Es un hilito y se corta. No podemos. Tenemos que llenar tachos para mantener todo el día para que tengamos agua", comentó Norma.

La inseguridad también preocupa a los residentes. Norma señaló: "Es una zona insegura. Bueno, como en todos lados. La sociedad no está muy bien que digamos. Pero para nuestros hijos, obviamente que queremos lo mejor".

El traslado a barrio Cepo, cerca del mercado de Abasto, se realiza tras protestas por las condiciones de vida. "Hemos protestado varias veces. Por la enfermedad de los chicos, todo eso hemos protestado", relató Florencia, otra vecina.

Los nuevos hogares son parte de un plan del gobierno de la provincia de Córdoba para mejorar la calidad de vida de aproximadamente 80 a 100 familias. "Contento. Muy fiero en el barrio, acá, para que los chicos se críen", sostuvo el marido de Norma, quien también se trasladará.

Los residentes esperan que este cambio mejore sus condiciones de vida y brinde un entorno más seguro y saludable para sus hijos.

Informe de Gonzalo Carrasquera y Alejandro Bustos