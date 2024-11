Se viene un nuevo aumento en la bajada de bandera de taxis: cuándo sería

Los taxistas de Córdoba solicitan un aumento en la tarifa de bajada de bandera, según confirmó a Cadena 3 Jorge Montes, presidente de Permisionarios.

Según su versión, desde la Municipalidad autorizaron un incremento del 25%, pero sin una fecha de aplicación certera, ya que primero se daría un aumento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros.

"Manifestaron (desde el Municipio) que le van a dar prioridad al colectivo. No juntos, nosotros después del colectivo", expresó.

Respecto a cuándo sería el aumento, Montes fue contundente: "Nosotros creíamos, estábamos ilusionados que esto iba a ser hoy viernes o mañana, a lo sumo, pero no". "El aumento se tiene que producir no más allá del 10 de noviembre. Hasta hoy no hay nada", agregó.

El aumento en el boleto de colectivo no tiene una fecha confirmada, pero sería en los próximos días. El intendente Daniel Passerini había mencionado que sería después de la llegada de 20 nuevos colectivos a gas para la empresa Tamse, pero se desconoce cuándo será eso.

Montes también agregó que el pedido de un aumento de bajada de bandera que hicieron es del 30%, pero que desde la Municipalidad le afirmaron que sería de un 25%. "La vedad, es poco", sentenció.

Informe de Gonzalo Carrasquera