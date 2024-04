Se desató un incendio en una planta de reciclaje en Barrio Yofre de Córdoba

Un incendio de importante magnitud se desató en una planta de reciclaje en Córdoba, generando una columna inmensa de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

El fuego, que consume un montículo de residuos sólidos urbanos como chapas, plásticos y electrodomésticos desechados, se localiza en el establecimiento ubicado en la colectora entre Circunvalación y Capdevilla, en Barrio Yofre.

El predio afectado abarca una superficie aproximada de 800 metros cuadrados con un montículo que alcanza los 10 metros de altura.

Según dijo a Cadena 3 Luciano Castro, jefe del cuerpo de bomberos que trabaja en el lugar, cuatro dotaciones están trabajando arduamente para controlar y extinguir el fuego.

No hay personas afectadas, ni riesgo para los vecinos o personal del lugar. "No tenemos que lamentar ningún tipo de lesionados", aseguró Castro a Cadena 3. Además confirmó que tras un recorrido por la periferia no se han identificado sectores residenciales cercanos corriendo riesgo a causa del incendio o la columna activa.

Se espera que el trabajo para apagar completamente el fuego pueda extenderse hasta altas horas de la madrugada o incluso hasta mañana, debido a la magnitud del mismo. Se recomienda transitar con precaución por la zona debido al humo generado por el incendio.

Informe de Gonzalo Carrasquera.