Riesgo de incendios forestales alto en Córdoba durante el fin de semana

Se prohíbe hacer fuego y se pide a la población reportar cualquier columna de humo. 

08/08/2025 | 17:20Redacción Cadena 3

FOTO: Riesgo de incendios forestales alto en Córdoba durante el fin de semana

El riesgo de incendios forestales en la provincia de Córdoba se declara alto a partir de hoy, viernes, y se eleva a muy alto durante el fin de semana. Roberto Schreiner, vocero del Plan de Manejo del Fuego, advirtió a Cadena 3 sobre la situación.

Schreiner mencionó que "está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos". Además, resaltó que "también está prohibido hacer cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal". 

La emergencia por incendios forestales tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre. Se solicita a la población que, en caso de observar una columna de humo, llame de inmediato a los cuarteles de bomberos voluntarios o al 0800 888 FUEGO (38346).

Informe de Gonzalo Carrasquera 

