Preocupación en el sector de combustibles por la reglamentación del autoexpendio

La reciente reglamentación del autoexpendio de combustibles en Argentina genera preocupación entre los trabajadores del sector.

Leandro Arévalo, secretario general de los trabajadores de estaciones de servicio, expresó su descontento a Cadena 3: "Desde nuestro punto de vista y para nuestros trabajadores, es una decisión demasiado apresurada".

Sociedad Video. Paso a paso: cómo autodespacharse combustible En el corto, se describe el procedimiento desde el inicio y ofrece consejos básicos para quienes nunca han utilizado este sistema.

Arévalo consideró que la implementación rápida de esta medida puede poner en riesgo los empleos de quienes trabajan en las estaciones.

El gremio no está en estado de movilización, pero Arévalo advierte sobre la posibilidad de despidos: "Lamentablemente, nosotros, conociendo el ruedo, entendemos que detrás de esto vienen, digamos, despidos a compañeros y a familias que van a quedar en la calle".

A pesar de la preocupación, Arévalo señala que no hay un estado de alerta formal: "No hay estado de movilización, no hay estado de alerta por esta situación". Sin embargo, el gremio permanece atento a los posibles cambios que se produzcan con la implementación del autoexpendio.

El avance de la automatización en el mundo es innegable, y Arévalo lo reconoce: "Todo lo que sea trabajo automatizado, llámese cargar combustible, llámese cobrar un peaje, ya en el mundo está todo automatizado". La preocupación radica en cómo esta tendencia afectará el empleo local.

Informe de Gonzalo Carrasquera