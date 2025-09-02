Pagliacci llega al teatro municipal de Río Cuarto en un hito cultural

El Teatro Municipal de Río Cuarto se prepara para un acontecimiento sin precedentes: el estreno de Pagliacci, la emblemática ópera verista de Ruggero Leoncavallo, los días 5 y 7 de septiembre.

Esta producción, impulsada por la Agencia Córdoba Cultura, reúne al Coro Polifónico Delfino Quirici, músicos de la Orquesta y Banda Sinfónica de Córdoba, solistas de renombre y un coro infantil, bajo la dirección escénica de Fernando Alvar Núñez y musical de Julio Menéndez.

Por primera vez en muchos años, el foso orquestal del Teatro Municipal será utilizado, recreando la experiencia tradicional de la ópera.

“El foso abierto permite sumergirse en la historia envuelta en la música, sin focalizarse en quienes la producen”, explicó Alvar Núñez.

La escenografía y el vestuario, diseñados íntegramente en Río Cuarto, reflejan el compromiso local con esta producción.

“No es una obra importada, sino una construcción colectiva que requirió creatividad y esfuerzo”, destaca el regisseur.

La ópera, que narra la tragedia de Canio, un comediante atrapado entre su rol público y un drama personal de celos y traición, aborda temas universales como la violencia de género, la dualidad entre realidad y ficción, y los conflictos del amor.

“Son temas que atraviesan la naturaleza humana, desde la dramaturgia griega hasta hoy”, señaló Alvar Núñez.

Para Menéndez, Pagliacci es ideal para el público general por su intensidad emocional y accesibilidad, a pesar de su trascendencia.

El elenco incluye solistas destacados como Arnaldo Quiroga, Marina Silva, Matías Safarsi, Federico Finocchiaro y Maximiliano Spósito, junto al apoyo técnico del Teatro Real y el Teatro del Libertador San Martín, y la colaboración de la Sociedad Italiana de Río Cuarto.

Esta producción no solo marca un hito para el Teatro Municipal, sino que consolida a Río Cuarto como un polo cultural en el interior de la provincia.

“Es un evento único, de grandes dimensiones, que generará emociones y un anhelo por más ópera en la ciudad”, afirmó Menéndez.

Las entradas están disponibles en Autoentrada y en la boletería del teatro: platea $30.000, tertulia $20.000 y paraíso $10.000.