Néstor Fabián recordó a Violeta Rivas: "¿Por qué te fuiste tan pronto?"

Néstor Fabián, viudo de Violeta Rivas, recordó a quien fuera su esposa por más de 50 años, madre de su hija Analía Verónica y con quien compartió su carrera musical.

Ana María Francisca Adinolfi, conocida por su nombre artístico Violeta Rivas fue reconocida por participar en el programa musical El Club del Clan, junto a otros artistas como Palito Ortega, Raúl Lavié, Johnny Tedesco, Lalo Fransen y Chico Novarro.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Llorando me dormí, Burbuja azul, ¡Qué Suerte!, y El Baile del ladrillo, figuran entre sus canciones más exitosas.

Rivas murió el 23 de junio de 2018 en el Sanatorio Güemes, a causa de una insuficiencia renal. Fue cremada en el Cementerio de la Chacarita. Por su expresa voluntad sus cenizas descansan en Chivilcoy, su ciudad natal.

A 5 años de la muerte de Violeta, su compañero de vida contó a Cadena 3 cómo se conocieron.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Estábamos actuando en diferentes programas de Canal 13, un día fui a buscar mi libreto a uno de los estudios y ahí estaba Violeta Rivas, cuando la vi estaba ensimismada en su librero y me saludó muy normal. Pasó el tiempo y Cacho Fontana me invitó a Radio El Mundo y estaba Violeta, yo ya tenía algo de notoriedad y me saludó más efusivamente y le dije que ya nos conocíamos y ahí empezó una relación importante, me llevó a conocer a su familia y empezamos a salir”, relató.

Sobre la propuesta de matrimonio, contó: “Estaba cantando en Santa Fe y un día saliendo del canal fui hasta la costanera, habría mucha gente que iba hacia la Iglesia de Guadalupe, y recordé que Violeta tenía un problema vocal y el otorrinolaringólogo la iba a evaluar, me arrodillé ante la Virgen y le prometí que si sus cuerdas vocales respondían para cantar me casaría allí, y al mes el médico le dijo que podía seguir cantando”.

Respecto a la intimidad de la pareja, el cantante confesó: “Ella me llamaba ‘Néstor’, cuando me decía ‘José’ estaba enojada;(...) cocinaba muy bien, el tiramisú era su especialidad;(...) y más que al cine, le gustaba ir al teatro, ella empezó cantando ópera”.

Al ser consultado sobre qué le diría a su esposa si la tuviera enfrente, contestó: “¿Por qué te fuiste tan pronto?”.

Entrevista de Viva la Radio.