En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Murió un hombre de 45 años que recibió 15 disparos en Villa Martínez

La víctima ingresó al Hospital de Urgencias con múltiples heridas de bala, pero falleció tras un tercer paro cardíaco. Las autoridades aún investigan las circunstancias y el móvil del crimen.  

22/08/2025 | 15:40Redacción Cadena 3

FOTO: Asesinato en Villa Martínez: un crimen inquietante

  1.

    Audio. Murió un hombre de 45 años que recibió 15 disparos en Villa Martínez

    Viva la Radio

    Episodios

Un hombre de 45 años murió esta tarde después de recibir 15 disparos en su domicilio del barrio Villa Martínez, en la zona oeste de la ciudad.

La doctora Andrea Vilquelys, (M.M. 25971), del Hospital de Urgencias, en diálogo con Cadena 3 informó que la víctima ingresó en la madrugada con heridas de arma de fuego múltiples.

A pesar de los esfuerzos médicos, que incluyeron una intervención quirúrgica de emergencia, el hombre sufrió tres paros cardíacos y no pudo ser reanimado.

“Llegó en estado crítico, prácticamente desangrado. Logramos operarlo, pero salió a terapia intensiva muy inestable, con lesiones abdominales y en miembros. Tras un tercer paro cardíaco, no respondió a las maniobras de reanimación”, explicó Vilquelys.

La identidad del hombre aún no fue confirmada oficialmente, registrado inicialmente como NN. Según la doctora, un familiar lo reconoció, lo que permitió notificar al resto de la familia.

Sin embargo, los allegados no proporcionaron información sobre las circunstancias del ataque.

Las autoridades investigan este violento hecho, pero hasta el momento se desconocen el móvil y los detalles.

Informe de Celeste Benecchi

Lectura rápida

¿Quién murió en el ataque? Un hombre de 45 años fue la víctima del ataque.

¿Cuántos disparos recibió? Recibió 15 disparos en su domicilio.

¿Dónde ocurrió el hecho? En el barrio Villa Martínez, en la zona oeste de la ciudad.

¿Qué informó la doctora? La doctora Andrea Vilquelys informó sobre las heridas y el estado crítico de la víctima.

¿Qué están haciendo las autoridades? Las autoridades investigan el ataque, aunque se desconocen el móvil y los detalles.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho