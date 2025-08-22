Murió un hombre de 45 años que recibió 15 disparos en Villa Martínez
La víctima ingresó al Hospital de Urgencias con múltiples heridas de bala, pero falleció tras un tercer paro cardíaco. Las autoridades aún investigan las circunstancias y el móvil del crimen.
FOTO: Asesinato en Villa Martínez: un crimen inquietante
Un hombre de 45 años murió esta tarde después de recibir 15 disparos en su domicilio del barrio Villa Martínez, en la zona oeste de la ciudad.
La doctora Andrea Vilquelys, (M.M. 25971), del Hospital de Urgencias, en diálogo con Cadena 3 informó que la víctima ingresó en la madrugada con heridas de arma de fuego múltiples.
A pesar de los esfuerzos médicos, que incluyeron una intervención quirúrgica de emergencia, el hombre sufrió tres paros cardíacos y no pudo ser reanimado.
“Llegó en estado crítico, prácticamente desangrado. Logramos operarlo, pero salió a terapia intensiva muy inestable, con lesiones abdominales y en miembros. Tras un tercer paro cardíaco, no respondió a las maniobras de reanimación”, explicó Vilquelys.
La identidad del hombre aún no fue confirmada oficialmente, registrado inicialmente como NN. Según la doctora, un familiar lo reconoció, lo que permitió notificar al resto de la familia.
Sin embargo, los allegados no proporcionaron información sobre las circunstancias del ataque.
Las autoridades investigan este violento hecho, pero hasta el momento se desconocen el móvil y los detalles.
