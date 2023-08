Mara Barros llega a Córdoba y presenta su nuevo álbum “Me nace el corazón”

Mara Barros, la corista de Joaquín Sabina, llega a Córdoba y presenta su nuevo álbum “Me nace el corazón”, junto a los éxitos que interpreta con el artista español.

Nacida en Huelva, la cantante Mara Barros es desde el año 2009 corista en la banda del legendario cantautor y poeta Joaquín Sabina.

"Luchaba por mi carrera como solista mucho antes de conocer a Joaquín. Saqué mi primer álbum en el año 2003. Lo que pasa es que me enfadé con la industria y estuve 14 años sin sacar disco porque no lo necesité y porque no me lo pedía el alma, la verdad. Pero ya el disco anterior lo saqué en 2017 y me pasó lo mismo que me está pasando este año, que saqué disco el mismo año que mi jefe sacó disco", contó entre risas a Cadena 3.

El miércoles 16 de agosto en Studio Theater (Rosario de Sta. Fe 272), estará presentando su tercer álbum de estudio “Me nace el corazón” junto a los éxitos que interpretó con el artista español. Entradas disponibles en www.edenentradas.com.ar

"La vida me ha enseñado a no crearme demasiadas expectativas para no darme el batacazo después. Pero estos son conceptos tan íntimos, yo tiendo a imaginar que estoy en el salón de la casa de uno de mis amigos y terminamos arrancándonos a cantar todos. Y cuando uno va a casa de un amigo lo que quiere es divertirse y que se diviertan, ¿no? Así que esa es la única expectativa que me planteo, que la gente se divierta conmigo, nos divirtamos todos y salgan del teatro con el corazoncito un poco cargado de amor", contó.

Mara grabó en los siguientes discos de Sabina: “Vinagre y rosas”, “500 noches para una crisis” y “Lo niego todo” y también participó de esas giras, demostrado su garra y versatilidad en el escenario.

“Me nace del corazón” es el título del nuevo disco que la onubense edita tras una nueva campaña de crowdfunding, método de financiación que ha vuelto a utilizar, como lo hiciera en 2017, luego del éxito de “Por motivos personales”.

Este nuevo álbum es un homenaje a México y cuenta con nueve canciones de autores clásicos como José Alfredo Jiménez o Armando Manzanero, que, saliendo un poco del sonido clásico mexicano, el productor Borja Montenegro, ha sabido dar con una mezcla explosiva entre el carácter y sentimiento andaluz de Mara, con el puro folclore mexicano.

