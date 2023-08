Participante de un reality se metió desnudo en la cama de una compañera borracha

El participante de uno de los realitys más populares en Australia fue desafectado del programa después de que se metiera desnudo en la litera que ocupaba una compañera que estaba totalmente borracha .

El programa analiza la convivencia de un grupo de personas en una embarcación de lujo que navega cerca de las costas australianas durante seis semanas.

Los responsables de "Below Deck Down Under "llevaron a Luke Jones , el participante en custión, a un hotel situado en tierra firme. Posteriormente, fue despedido del barco y expulsado del programa.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Aunque tiene bastante similitudes, en redes sociales no se ha podido evitar comparar este caso con el de Carlota Prado y José María en Gran Hermano Revolution, en el que la joven demandó a Mediaset y a la productora de GH por omisión de socorro en la agresión sexual que sufrió en el programa.

Cuando el participante ingresa al camarote una de las empleadas de la productora llega rápidamente y pide al hombre que se marche: “Luke, tenemos que bajarte”, “Tengo que sacarte de aquí, porque ella quiere irse a la cama”, le insisten, viendo que se estaba haciendo el dormido.

Jones termina saliendo de la cama, totalmente desnudo, para cerrar la puerta de un portazo y pedir que le dejaran en paz. Fue entonces cuando llegaron más trabajadores del programa, que no se dieron por rendidos y persistieron para que se fuera a su habitación. “Te voy a sacar de aquí porque ella quiere irse a dormir”, se escucha decir a uno de los productores.

Finalmente las cámaras lo muestran muy enojado, dando portazos a cámaras, productores y redactores hasta llegar a su dormitorio.

En ese momento aparece en escena otra de las protagonistas del reality, que despierta a Margot, aún dormida, para saber cómo se encuentra. “¿Le has dado tu consentimiento para que se meta (en la cama)?”, le pregunta, a lo que ella, aún aturdida le asegura que “No, estaba dormida. Ni siquiera lo sabía”.

A raíz de estos hechos, los responsables de Below Deck Down Under llevaron a Luke Jones a un hotel situado en tierra firme. Posteriormente, fue despedido del barco y expulsado del programa.