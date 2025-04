Liliana González cuestionó la viabilidad de la educación emocional como materia

La reconocida psicopedagoga Liliana González expresó serias reservas sobre el proyecto de ley presentado en la Legislatura de Córdoba para incorporar la Educación Emocional como una asignatura obligatoria en las escuelas públicas y privadas de la provincia.

En su columna radial “Educar entre todos”, transmitida por Cadena 3, González, con más de 50 años de experiencia atendiendo a niños y jóvenes, ofreció una mirada crítica y especializada que pone en duda la efectividad de esta propuesta y alerta sobre las sobrecargas que enfrentan los docentes.

El proyecto, impulsado por el Frente Cívico y presentado por los legisladores Walter Nostrala, Daniel Juez, Viviana Martoccia y Walter Gispert, busca establecer la Educación Emocional como un derecho de todos los estudiantes, integrándola como una nueva asignatura en los niveles inicial, primario y secundario, así como transversalmente en la currícula existente.

Según el texto, esta materia tiene como objetivo fortalecer habilidades como el autoconocimiento, la empatía, la autorregulación, la motivación y las habilidades sociales, con el fin de prevenir problemas como la violencia escolar, el abandono educativo, la depresión y el consumo problemático.

La iniciativa, que se enmarca en normativas nacionales como la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también prevé la creación de una Comisión Técnica Multidisciplinaria y la capacitación docente, sin requerir inversión en infraestructura.

Sin embargo, González expresó “sentimientos contradictorios” sobre la propuesta. “Creo que no voy a dejar conforme a nadie con lo que opino, pero tengo mis dudas sobre si se pueden educar las emociones”, afirmó.

Desde su perspectiva profesional, la psicopedagoga argumentó que las emociones tienen una base inconsciente que escapa al alcance de la educación formal. “Yo atiendo chicos hace 50 años con problemáticas de todo tipo y cuando les pregunto por qué la bronca, la ira, la tristeza o la timidez, ellos no saben. Las causas son generalmente inconscientes, y al inconsciente no llega la educación, la educación llega hasta el yo”, explicó, ilustrando su punto con el ejemplo de alguien que, sabiendo que fumar es malo, sigue comprando cigarrillos por una pulsión inconsciente que niega la información racional.

A pesar de reconocer la urgencia de abordar las emociones en las escuelas, dadas las “aulas cada vez más complejas”, los crecientes episodios de violencia y el bullying imposible de frenar, González cuestionó si los docentes están preparados para asumir esta nueva responsabilidad.

“Se está pidiendo que los docentes hagan educación emocional, pero me hago dos preguntas: ¿están capacitados? Y, además, no se trata solo de capacitación, se trata de la vida emocional del docente. ¿Quién va a atender las emociones del docente? Con el sueldo que tienen, que es mínimo, no pueden ni comprar un libro ni ir a terapia”, señaló.

La psicopedagoga también apuntó a la falta de recursos, como gabinetes psicopedagógicos efectivos en las escuelas. “Urge tener gabinetes con asistentes sociales, psicólogos y psicopedagogos en el aula, acompañando al docente. Pero todo eso es presupuesto, y dicen que no hay plata”, lamentó.

Además, criticó la sobrecarga que enfrenta el personal docente, que debe actualizarse en tecnología, introducir las TICs y manejar aulas con estudiantes con necesidades diversas, todo con el mismo salario y sin apoyo para su salud mental, que, según ella, “está muy complicada”.

González también cuestionó el rol de las familias, sugiriendo que deberían ser las principales responsables de entregar niños “sanos” a la escuela, capaces de convivir y socializar. “Las familias están desbordadas, han tercerizado la crianza en las pantallas, que no educan ni transmiten valores, y ahora esperan que la escuela lo haga todo. Se le está pidiendo demasiado al docente, con el mismo sueldo, sin estructura que lo contenga”, afirmó.

A modo de solución inmediata, mientras se debate la ley, propuso priorizar los espacios expresivos y creativos en las escuelas, como teatro, música y plástica, para que los chicos puedan manifestar sus emociones. “Los chicos dan señales, pero a veces estamos ciegos, sordos, apurados. Más teatro, más música, más dibujo libre, sin evaluarlo. Así sabremos qué les pasa”, recomendó, subrayando la importancia de las materias artísticas, a menudo despreciadas, como herramientas para entender el mundo emocional de los estudiantes.

Entrevista de "Viva la Radio"