Levantaron el paro en Aeroparque y se normalizan vuelos: hubo 6.000 afectados

Al menos 50 vuelos resultaron afectados este martes, así como 6.000 pasajeros, en el Aeroparque Jorge Newbery y en otros aeropuertos del país, por una medida de fuerza que llevó adelante el personal de rampa de la empresa Intercargo, y que, si bien se levantó alrededor de las 22, continuará provocando demoras este miércoles por el denominado “efecto dominó", informaron fuentes aeroportuarias.

El conflicto es entre los trabajadores de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) que cumple tareas para la empresa Intercargo, con la prestadora de servicios aéreos Swissport que realiza los trabajos de despacho de pasajeros, equipajes y aeronaves para JetSmart y Latam.

JetSmart, una de las low cost afectadas, tuvo que cancelar dos vuelos a Bariloche (donde, además, hay un temporal de nieve), uno a Córdoba, uno a Iguazú, uno a Tucumán, uno a Neuquén y otro a Salta.

La compañía low cost informó que las cancelaciones ascendieron a 20 en todo el país y fueron 3.200 las personas que sufrieron las dificultades.

"JetSMART es cliente de Intercargo y no tiene personal propio que tenga que ver con las tareas que realiza Intercargo o que puedan estar dentro del encuadre sindical de APA [por la Asociación de Personal Aeronáutico]", señalaron desde la empresa mediante un comunicado.

De la misma manera la compañía LATAM sufrió complicaciones con sus vuelos a Lima (Perú), uno a Santiago de Chile y dos a San Pablo (Brasil; uno de ellos fue cancelado).

La medida de fuerza se extendió a otros puntos del país, como Salta, donde quedó cancelado un vuelo de JetSmart a Mendoza. Y también quedó fuera de servicio un avión que iba a hacer la ruta Bariloche-Mendoza.

A su vez FlyBondi también registró demoras en sus vuelos a Mendoza, Neuquén y Puerto Iguazú.

Latam Airlines Group informó que, "en virtud una medida gremial realizada por parte de trabajadores de la empresa Intercargo, se registran demoras en la entrega de equipajes y en los vuelos desde y hacia Aeroparque".

"Tuve que pagar un extra en Jet Smart, después en Flybondi. A Aerolíneas no se lo hacen al paro. Hay gente que le falta remedios gente que está complicada. Vine con mi familia, se pudieron ir ellos pero no me dejaron despachar mi valija", dijo a Cadena 3 un cordobés que se tuvo que tomar un colectivo para llegar a Córdoba.

Intercargo es una empresa estatal que brinda servicios de rampa y es responsable de trasladar a los pasajeros y sus equipajes de la terminal a los aviones y viceversa, entre otras acciones.

"La empresa Intercargo presentó ante el Ministerio de Trabajo el pedido de conciliación obligatoria el 24 de mayo, 7 de junio y nuevamente hoy 11 de julio, por lo que estamos a la espera del dictado de la misma", detallaron desde la firma, al explicar que la medida los excede y que esperan recibir pronto una respuesta de la cartera que conduce, Raquel Olmos.

Esta fue la tercera medida de fuerza llevada adelante por Intercargo. El 24 de mayo hubo demoras de hasta nueve horas en vuelos de las dos líneas aéreas low cost que operan en el aeropuerto porteño, Flybondi y JetSmart. Y el 7 de junio se vieron afectados 15 vuelos -entre ellos, seis cancelados- y 2.800 pasajeros por una medida similar.

Informe de Mauricio Conti.