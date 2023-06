Pidió aterrizar en pleno vuelo y generó un escándalo: "Bajá, sí se ve"

Un pasajero armó un escándalo en pleno vuelo de FlyBondi que no podía aterrizar en su destino, Tucumán, debido a la niebla, cuando se informó que haría escala en Córdoba.

Por ello, increpó a una tripulante y golpeó la puerta del capitán. Todo quedó registrado en un video.

"Así me tenés los huevos", comenzó diciendo, de forma violenta. Y siguió: "No me podés hacer ir a Córdoba, dejame en Salta, dejame en Santiago".

Luego, ante el pedido insistente de la tripulante de cabina que se siente y se tranquilice, el mismo pasajero golpeó la puerta del capitán y le gritaba: "Bajá, hermano, sí se ve".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante ello, el capitán se dirigió al pasajero y le dijo que si seguía con esa conducta, lo esperaría la Policía de Córdoba en el aeropuerto.

"Le pido al que golpeó la puerta, comportamiento. Nos va a estar esperando, si sigue sin cambiar su postura, la policía en Córdoba. Así que les pido comportamiento, estamos trabajando por la seguridad", le advirtió, ante lo que el pasajero se fue a su asiento.

Luego del escándalo, que se viralizó en redes, la compañía FlyBondi comunicó: "El vuelo FO 5222 del día lunes 26 de junio con destino a Tucumán no pudo aterrizar por las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de destino. Se avisó a los pasajeros de la situación y se les informó que desviaría al Aeropuerto de Córdoba".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Frente a esta situación, un pasajero se alteró y mostró una conducta inapropiada en pleno vuelo ante la tripulación. Ante esto el Comandante por altavoz le indicó que vuelva a su asiento en forma inmediata. El vuelo aterrizó en Córdoba y se procedió a desembarcar al pasajero que se consideró disruptivo por su conducta, y se puso a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de dicha ciudad", informaron.

Y explicaron: "Estas acciones se toman para proteger a los pasajeros y a la tripulación de cualquier acto de violencia o malestar que la persona disruptiva pueda generar, como también poner en riesgo la seguridad de la aeronave".

Qué significa ser un pasajero disruptivo

El pasajero disruptivo es aquel que presenta una conducta alterada o violenta que interfiere con las obligaciones de la tripulación y perjudica la tranquilidad de los demás pasajeros, lo que impide realizar un viaje seguro para el individuo y los demás pasajeros.