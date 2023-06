Hallaron muerto a un joven de Pilar y sospechan de un ajuste de cuentas

Juan Federico

Hace más de dos semanas que la búsqueda de Alexis Agustín Benavidez (28) se había convertido en dramática. Del joven, oriundo de la localidad cordobesa de Pilar, no se sabía más nada desde el domingo 18 de junio, Día del Padre.

Como su familia no lograba contactarlo, radicó la denuncia judicial y la Departamental Río Segundo de la Policía comenzó una búsqueda que pronto viró hacia la peor hipótesis. Es que ese mismo domingo a la noche, un delincuente que escapaba tras intentar robar una vivienda en la localidad de Manfredi terminó por estrellar el auto que manejaba, un Ford Fiesta, contra un árbol.

Tras ser capturado, se determinó que en el asiento del acompañante llevaba una escopeta y una cuchilla. Pero este no fue el dato mayor: el papá de Benavidez reconoció que ese Ford Fiesta era el de su hijo.

Si bien el hombre negó cualquier vínculo entre su hijo y el delincuente que chocó el auto, el fiscal de Río Segundo, Manuel Ayán, sospechó que detrás de esta trama podía esconderse algo más. Es que en el interior del vehículo los investigadores hallaron diferentes signos que daban dos pautas simultáneas: que allí adentro había existido una pelea y que no viajaba sólo el conductor que había sido detenido.

Se cree que Benavídez oficiaba como "remise" en su vehículo particular.

Mientras la fiscalía viralizaba por los canales oficiales el pedido de paradero de Benavídez, se convocó a un grupo especial de Investigaciones Criminales de la Policía, con detectives de Homicidios, el grupo Duar, la División de Canes y Bomberos Voluntarios de la región. O sea, sabuesos reuniendo datos e intentando armar el rompecabezas de esta historia, y rastreadores que comenzaron a recorrer diversas localidades emplazadas en proximidades de la ruta 9, en un radio que se iba agrandando a medida que pasaban los días y no se encontraban novedades.

Hasta que este jueves, todo se precipitó. Un cadáver fue hallado en un descampado de James Craik, a casi 75 kilómetros de Pilar. De inmediato, y a partir de los datos obtenidos en la pesquisa, se ormapsdenaron tres detenciones, que ya se concretaron.

Si bien faltan peritajes forenses, para los investigadores no hay dudas de que el cuerpo encontrado es el de Benavídez. Pero aún no está clara la mecánica de la muerte. No obstante, la imputación ya indica que se trató de un asesinato.

"Un ajuste de cuentas", graficó un investigador.