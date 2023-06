Identificaron a la víctima del impactante crimen tras una persecución en Funes

En el transcurso de la mañana de este miércoles persiguieron y mataron en Funes a un hombre que manejaba una camioneta Toyota Hilux.

El hecho fue a las 10.30 sobre la ruta 9, muy cerca del arco del country. En el lugar los investigadores recogieron al menos 16 vainas servidas. Una vez cometido el crimen, los autores escaparon en moto.

La víctima fue identificada esta tarde como Alejo Benjamín Rodríguez, de 23 años. Según precisó el fiscal Adrián Spelta en el lugar del hecho, no sería el titular del vehículo que conducía ni estaba autorizado legalmente a conducirlo.

Sobre la procedencia de los vehículos involucrados, el funcionario del MPA precisó: “La camioneta es propiedad de una persona que vive acá en la ciudad de Funes quien se la prestó a un amigo para trasladar una motocicleta, que no tiene pedido de secuestro y tampoco el vehículo. O sea, quien conducía la camioneta no es el dueño del vehículo. En principio no sería el titular registral ni el autorizado a conducirla”.