Habló una víctima del cuidacoches del parque España: "No lo podían parar".

Un hombre de 39 años fue detenido por 36º vez en el lapso de los últimos dos años en la zona del Parque España de Rosario, en la costa central del río Paraná. El muchacho intimida, amenaza y es muy violento con transeúntes, automovilistas, vecinos y comerciales del lugar.

Para el reconocido dirigente del Complejo Cultural del Parque España, Gerardo Herández, estas situaciones “van a seguir pasando allí hasta que ocurra algo grave”.

“Fui agredido por el cuidacoche, me dijo que le había llevado los milicos, sabe que trabajo ahí. Me amenazó, se me abalanzó, no lo podían contener hasta que le pusieron las esposas. Fue un momento difícil”, relató al móvil de Cadena 3 Rosario en Viva la Radio.

Y agregó: “Se está convirtiendo en una zona inhóspita, no es digna de un centro cultural y de un colegio”.

Además, Hernández Illanes había denunciado que esta persona, así como otros, “tiran basuras en el colegio, orinan el lugar, rompen cosas de este complejo que transformó la ciudad y le dio al rosarino la posibilidad del acceso al río”.