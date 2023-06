Actividades suspendidas en el Parque España por “movimientos” alarmantes.

Se detectaron movimientos en el parque España cerca de los derrumbes de mediados 2021 , por lo se decidió suspender las actividades culturales previstas en la zona, según confirmaron este miércoles desde le Fundación que gestiona el lugar.

“Es provisoriamente. Estamos evaluando la situación, porque afecta sobre todo la salida de emergencia, a ver si con un número más reducido podríamos seguir utilizando el teatro, no solo por lo cultural sino también el salón, que es de uso del colegio. Esto genera una situación que no es merecida”, dijo al móvil de Cadena 3 Rosario el titular de la entidad, Gerardo Hernández.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, recordó el derrumbe en la zona ocurrido a mediados de 2021, del cual están cerca de cumplirse dos años, y aseguró: “Estemos realmente molestos por el silencio. La municipalidad hizo pliegos de licitación, están entregados, pero hace un año y no se licita; el gobierno nacional no lo ha hecho. Ahora un proceso eleccionario, va a ser difícil. Se extiende en el tiempo hace dos años y no hay una actitud de escucha en las altas esferas”.

“Esta obra sigue siendo, al día de la fecha, la mayor inversión que España ha hecho en América: cultural educativa y científicamente. Generó el hito fundante de la mayor transformación urbanística de los últimos 100 años, sacamos la ciudad la río, generamos un proceso de metástasis hacia el norte y hacia el sur”, enfatizó Hernández.