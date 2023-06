Miedo a un "trapito" en el Parque España: fue detenido 36 veces en 2 años

Un hombre de 39 años fue detenido por 36º vez en el lapso de los últimos dos años en la zona del Parque España de Rosario, en la costa central del río Paraná. El muchacho intimida, amenaza y es muy violento con transeúntes, automovilistas, vecinos y comerciales del lugar.

Carolina Labayru, Secretaria de Control y Convivencia de Rosario, dialogó con Siempre Juntos en Cadena 3 Rosario y brindó un panorama sobre los últimos acontecimientos. “Recibimos denuncias de vecinos y dueños de bares sobre el accionar de este hombre que es muy agresivo con clientes y transeúnes”, pero admitió que “nosotros no podemos detenerlo, eso lo hace la policía”.

“Es una persona muy violenta, no sé si por algún problema de salud o por algún tipo de consumo, pero el resultado final es que es muy violento con vecinos y comerciantes” se queja la funcionaria municipal.

En el último hecho ocurrido este martes la persona “amenazó a inspectores municipales y a directivos del Colegio Español”, dijo Labayru quien confirmó que “hay una denuncia formal en la comisaría, con lo cual implica un gastadero de recursos municipales y policiales. Estuvimos cinco horas desatendiendo cuestiones de la ciudad por este tema”.

Según dijo la funcionaria de control urbano el acusado “tiene un prontuario extenso con denuncias tales como tentativa de robo, estafas, lesiones dolosas, entre otras”.

El resultado final es que la gente le tiene miedo a este hombre.

Desamparados. “Los agentes de control urbano tienen un silbato, un talonario de actas y un uniforme, solo eso. Están expuestos a maltratos y hasta violencia física. Lo vimos también en las doble filas de los colegios que terminaron lesionados, por esto necesitamos el acompañamiento de la policía”.

Insultó, amenazó y lo esposaron

Gerardo Hernández Illanes, director de la Fundación del Parque España, fue una de las víctimas del accionar de esta persona. “Me vió, se abalanzó sobre mí y lo tuvieron que esposar. No lo podían parar, me dijo que me iba a matar”.

Para el reconocido dirigente del Complejo Cultural del Parque España estas situaciones “van a seguir pasando allí hasta que ocurra algo grave”.

Hérnandez Illanes denuncia que esta persona, así como otros, “tiran basuras en el colegio, orinan el lugar, rompen cosas de este complejo que transformó la ciudad y le dio al rosarino la posibilidad del acceso al río”.

Dijo que con todas estas situaciones “van a lograr de que España se retire del complejo” porque además, advierte que, “se sigue cayendo parte de la explanada”.

En este sentido dijo que “es una barranca que se rehízo en 2007, pero los 32 metros que se cayeron fue porque dejaron los pilotes de 1882 y con la bajante del río se cayeron. Estamos luchando para lograr esta obra”.