La verdad detrás de la manipulación genética que "desextinguió" los lobos huargo

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, establecido por la UNESCO en 1982 en honor al Dr. Bernardo José, pionero en la investigación y creador del CONICET. En este contexto, el doctor Adrián Mutto, experto en Biología Molecular y Biotecnología, compartió con Cadena 3 su visión sobre un reciente avance científico que ha captado la atención mundial: la manipulación genética para la desextinción de lobos.

Mutto aclaró que lo que se ha presentado como una desextinción no es más que un lobo gris actual modificado genéticamente. “Acá no se ha desextinguido nada”, afirma, explicando que el animal extinto hace entre 10.000 y 13.000 años no cuenta con células vivas que permitan su recreación. “Hoy en día, para volver a la vida a cualquier animal, uno tiene que tener la precaución de guardar células congeladas”, añade.



El proceso llevado a cabo por la empresa Colossal consistió en extraer ADN de huesos de lobos extintos y compararlo con el ADN del lobo gris americano. “Lo que hicieron fue apagar genes específicos mediante la herramienta CRISPR, que es como una tijera biológica”, explica Mutto. Como resultado, lograron generar embriones de lobos que fueron gestados por una perra, obteniendo tres ejemplares que, aunque son lobos grises, presentan características del lobo gigante.

Respecto a los límites de la ciencia, Mutto señala que estos están marcados por la ética y las regulaciones. “Uno no puede hacer lo que se le ocurre”, advierte, enfatizando que cruzar estas barreras puede llevar a terrenos ilegales. A pesar de las posibilidades que ofrece la biotecnología, los beneficios y riesgos deben ser cuidadosamente evaluados.

El doctor también menciona que las técnicas de edición genética, como CRISPR, ya están en uso para tratamientos en humanos, como en el caso de una leucemia. Sin embargo, la posibilidad de recrear completamente el ADN de un animal extinto aún es incierta. “Todavía no se ha logrado tener el genoma completo”, señala.

Finalmente, Mutto expresa su deseo de ver animales extintos como el mamut, pero reconoce los desafíos científicos que aún persisten. “Ojalá, a mí me encantaría ver a Manny de la Era del Hielo”, concluye.

Entrevista de Viva la Radio