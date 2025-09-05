FOTO: La utilera correntina que cumplió su sueño: foto con Messi y la Copa del Mundo.

Angélica Romero, utilera de la Selección femenina de fútbol y oriunda de Curuzú Cuatiá, vivió un momento inolvidable en la previa del partido de Argentina frente a Venezuela: logró sacarse una foto con Lionel Messi y la Copa del Mundo. La imagen, que compartió en redes con la frase “Ayer, hoy y siempre: gracias, Dios”, rápidamente se volvió viral y conmovió a miles de personas.

“Yo cumplo años el 17 de septiembre y le pedí a Marito Di Stefano, el utilero de la Selección Mayor, que me regalara esa foto especial. Todo el mundo quiere una foto con él, pero me llamó y me dijo que fuera a la utilería. Cuando llegué, ahí estaba Messi con mis compañeros y con Julián Álvarez. No sabía qué decir, me invitó a sentarme, me dio un mate y me dijo que tocara la Copa”, contó emocionada Romero en diálogo con Cadena 3.

El encuentro fue tan espontáneo como inolvidable. “Él ya sabía que la foto era para mi cumpleaños. Me dijo que uno de sus hijos también es de Virgo, nos pusimos a hablar de eso y yo solo podía agradecerle. No me salían las palabras. Es indescriptible”, relató.

Para Romero, que trabaja hace más de doce años en el predio de la AFA, la foto representa un tesoro único. “Mandé a hacer un cuadro grande que voy a tener en mi casa y también en la utilería. Nunca pensé la trascendencia que iba a tener, pero es un regalo que no se compara con nada”, afirmó.

La correntina destacó, además, la humildad de Messi: “Con lo famoso que es y todo lo que logró, sigue siendo una persona increíble. Nos trata a todos como uno más y nos quiere muchísimo a todos los empleados. Nunca conocí a alguien tan sencillo”.

Aunque el recuerdo quedará para siempre, también asoma cierta nostalgia por el futuro cercano: “Tengo un poco de tristeza porque sé que nos va a faltar en el predio. Seguramente volverá para algún partido de despedida antes del Mundial, pero ya no será lo mismo”, confesó.

Entrevista de Maxi Molina.