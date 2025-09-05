En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

La utilera correntina que cumplió su sueño: foto con Messi y la Copa del Mundo

Se trata de Angélica Romero, que habló con Cadena 3 sobre ese momento "inolvidable". "No sabía qué decir, me invitó a sentarme, me dio un mate y me dijo que tocara la Copa”, reveló. 

05/09/2025 | 17:06Redacción Cadena 3

FOTO: La utilera correntina que cumplió su sueño: foto con Messi y la Copa del Mundo.

Angélica Romero, utilera de la Selección femenina de fútbol y oriunda de Curuzú Cuatiá, vivió un momento inolvidable en la previa del partido de Argentina frente a Venezuela: logró sacarse una foto con Lionel Messi y la Copa del Mundo. La imagen, que compartió en redes con la frase “Ayer, hoy y siempre: gracias, Dios”, rápidamente se volvió viral y conmovió a miles de personas.

“Yo cumplo años el 17 de septiembre y le pedí a Marito Di Stefano, el utilero de la Selección Mayor, que me regalara esa foto especial. Todo el mundo quiere una foto con él, pero me llamó y me dijo que fuera a la utilería. Cuando llegué, ahí estaba Messi con mis compañeros y con Julián Álvarez. No sabía qué decir, me invitó a sentarme, me dio un mate y me dijo que tocara la Copa”, contó emocionada Romero en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro fue tan espontáneo como inolvidable. “Él ya sabía que la foto era para mi cumpleaños. Me dijo que uno de sus hijos también es de Virgo, nos pusimos a hablar de eso y yo solo podía agradecerle. No me salían las palabras. Es indescriptible”, relató.

Para Romero, que trabaja hace más de doce años en el predio de la AFA, la foto representa un tesoro único. “Mandé a hacer un cuadro grande que voy a tener en mi casa y también en la utilería. Nunca pensé la trascendencia que iba a tener, pero es un regalo que no se compara con nada”, afirmó.

La correntina destacó, además, la humildad de Messi: “Con lo famoso que es y todo lo que logró, sigue siendo una persona increíble. Nos trata a todos como uno más y nos quiere muchísimo a todos los empleados. Nunca conocí a alguien tan sencillo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aunque el recuerdo quedará para siempre, también asoma cierta nostalgia por el futuro cercano: “Tengo un poco de tristeza porque sé que nos va a faltar en el predio. Seguramente volverá para algún partido de despedida antes del Mundial, pero ya no será lo mismo”, confesó.

Entrevista de Maxi Molina.

Lectura rápida

¿Quién es Angélica Romero?
Es la utilera de la Selección femenina de fútbol de Argentina y oriunda de Curuzú Cuatiá.

¿Qué momento inolvidable vivió?
Se sacó una foto con Lionel Messi y la Copa del Mundo.

¿Cuándo ocurrió el encuentro?
En la previa del partido de Argentina frente a Venezuela.

¿Cómo se sintió durante el encuentro?
Se sintió emocionada y describió el momento como indescriptible.

¿Qué representa la foto para Romero?
La foto es un tesoro único que mandó a hacer en un cuadro, simbolizando un regalo invaluable.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho