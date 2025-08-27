La UNC desarrolla parches inteligentes para tratar heridas crónicas infectadas

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el CONICET, integrado por Nancy Salvatierra, Romina Comín, Mariana Sidd, Milagros Stanley y Tomás Tempesti, ha desarrollado un biomaterial innovador para tratar heridas crónicas infectadas.

Se trata de parches o “curitas inteligentes” a base de gelatina y curcumina, un compuesto derivado del cúrcuma conocido por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.

El proyecto, surgido en el marco de la tesis de grado en Ingeniería Biomédica de Milagros Stanley, combina dos tecnologías: el electrohilado para crear los parches y la terapia fotodinámica antimicrobiana, que utiliza luz azul para potenciar la acción de la curcumina contra bacterias.

“Estos apósitos actúan localmente en la herida, sin generar resistencia bacteriana, a diferencia de los antibióticos tradicionales”, explicó Romina Comín, integrante del equipo en diálogo con Cadena 3.

La investigación, iniciada en 2012 con líneas de trabajo en ingeniería de tejidos, responde a una problemática global: la resistencia a los antimicrobianos. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2050 las muertes por bacterias resistentes podrían superar las causadas por el cáncer.

“Nuestra propuesta es una alternativa segura y eficaz para heridas superficiales, utilizando materiales económicos como la gelatina y la curcumina”, destacó Nancy Salvatierra en diálogo con Cadena 3.

Los parches, que aún se encuentran en fase de laboratorio, tienen un gran potencial para adaptarse a diferentes tipos y tamaños de heridas. La aplicación es sencilla: el parche se coloca sobre la lesión y se irradia con luz azul, desencadenando reacciones que eliminan bacterias sin dejar efectos residuales.

“No es una administración sistémica como los antibióticos, lo que reduce el riesgo de resistencia”, subrayó Comín.

Aunque aún no se ha realizado un estudio de mercado, los investigadores aseguran que los materiales utilizados son de bajo costo, lo que podría facilitar su futura comercialización.

“A nivel mundial, ya existen parches de curcumina, principalmente en cosmética. Nuestro enfoque combina esta tecnología con la terapia fotodinámica, lo que lo hace innovador”, indicó Salvatierra.

El equipo destacó el ecosistema cordobés, que apuesta fuertemente por el desarrollo de biomateriales para la salud. “Córdoba está orientada a la innovación en este campo, y esperamos que el sector privado se sume para llevar este proyecto a la práctica”, expresó Comín.

Los investigadores, egresados de las facultades de Ciencias Químicas y Ciencias Exactas de la UNC, subrayaron la importancia de sostener la inversión en ciencia, ya que proyectos como este requieren años de investigación para llegar al mercado.

Con resultados prometedores, este desarrollo representa un paso clave en la lucha contra las superbacterias y la resistencia a los antibióticos, ofreciendo una solución práctica y accesible para mejorar la calidad de vida de los pacientes con heridas crónicas.

