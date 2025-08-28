Incendio en un depósito consumió 2.000 tarimas de madera almacenadas en Córdoba
Un fuego iniciado en malezas se propagó a un depósito de pallets en una vivienda de Córdoba, controlado por bomberos sin daños a personas ni casas.
28/08/2025 | 16:50Redacción Cadena 3
FOTO: Incendio consume miles de tarimas en Córdoba
FOTO: Incendio consume miles de tarimas en Córdoba
Incendio en un depósito consumió 2.000 tarimas de madera almacenadas
Un incendio desatado en el barrio Cárcano de Horizonte, en la ciudad de Córdoba, consumió aproximadamente 2.000 tarimas de madera almacenadas en el patio de una vivienda, avivado por el fuerte viento del noreste y la sequedad de la vegetación.
El siniestro, que comenzó en malezas cercanas, fue controlado por tres dotaciones de bomberos, según informó el comisario Daniel Heredia a Cadena 3.
Guillermo Fenoble, propietario de las tarimas en diálogo con Cadena 3, relató la rapidez con la que el fuego se propagó: “Intenté apagarlo con lo que tenía a mano, pero en dos segundos llegó a las tarimas. Estaba todo muy seco”.
Fenoble, quien se dedica a la compra, reparación y venta de pallets, lamentó la pérdida de entre 1.800 y 2.000 unidades, almacenadas a cielo abierto en el patio de su casa.
“El fuego vino del campo, colindante al terreno donde tengo el depósito. No hubo forma de detenerlo”, explicó.
El comisario Heredia detalló que el incendio se originó en malezas altas y bajas fuera de la propiedad, en el sector norte, y que las condiciones climáticas adversas, viento intenso y falta de humedad, facilitaron su avance hacia el depósito de madera.
“Afortunadamente, no hubo lesionados ni daños en viviendas, solo se afectaron las malezas y las tarimas”, afirmó.
Las pericias determinarán las causas exactas, pero todo indica que el fuego comenzó fuera de la casa y se propagó por la sequía y la abundante vegetación seca, típica de esta época del año.
Este evento se suma a los numerosos incendios registrados en Córdoba en 2024, que han quemado más de 100.000 hectáreas, especialmente en los meses de julio a octubre, según datos oficiales del gobierno provincial.
La situación subraya la necesidad de reforzar medidas preventivas en un contexto de riesgo extremo por incendios forestales, agravado por la falta de lluvias y las altas temperaturas que azotan la región.
Informe de Gonzalo Carrasquera
