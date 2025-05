Habló el dueño del bar de Güemes: "Me angustió mucho lo que pasó con Ramiro"

El trágico derrumbe del bar Posto, ubicado en el corazón de Barrio Güemes, conmocionó a la ciudad de Córdoba el pasado fin de semana.

La caída de mampostería de un edificio lindante, en medio de una tormenta, provocó el colapso del local, dejando un saldo de una víctima fatal y varias personas heridas. Ramiro Alaniz Cortes tenía 34 años, había nacido en Villa Dolores, pero residía hacía poco tiempo en Córdoba junto a su novia y su hijo de ocho años.

Emiliano Bustamante, dueño del establecimiento, compartió un desgarrador testimonio sobre lo ocurrido ese fatídico sábado por la noche.

Bustamante relató a Cadena 3 que se encontraba en su casa, cenando, cuando recibió una llamada desesperada de su hermana, encargada general del bar, y de Santiago, un empleado de cocina.

"Me llaman a los gritos, no se podía entender mucho. 'Vengan, se voló el techo', me dijeron", recordó. De inmediato, se dirigió al lugar y se encontró con una escena devastadora: "Una montaña de escombros, el acceso al bar totalmente anegado, ambulancias, bomberos, el DUAR, Policía, todos ya estaban ahí".

El dueño del bar, que lleva tres años y medio funcionando en el barrio, explicó que esa noche había entre 20 y 25 clientes en el local, cuya capacidad total es de 50 personas.

Seis empleados trabajaban en ese momento: tres en cocina y tres en el salón. Algunos de ellos, como Brenda, una de las camareras, narraron a Emiliano lo vivido en esos instantes de pánico. "Brenda me dijo que sintió un golpe muy fuerte, como una explosión. Cerró los ojos y pensó 'se acabó el mundo'. Cuando los abrió, había una nube de polvillo. Salió por una ventana lateral y escuchó gritos de niños. Volvió a entrar para ayudar, aunque algo le golpeó la espalda y quedó medio atrapada. Un cliente la ayudó a rescatar a los niños", relató Bustamante.

Las dos trabajadoras heridas fueron trasladadas al Hospital de Urgencias, donde recibieron atención y fueron dadas de alta.

Sin embargo, la pérdida de Ramiro, un cliente habitual y padre de un niño, marcó profundamente a Bustamante. "Tenía 34 años, igual que yo. Era padre, como yo, que tengo dos hijos. Puedo haber perdido mi fuente de ingresos, pero eso es solo tiempo para recuperarlo. La pérdida emocional de la familia de Ramiro no se compara, eso no se va a recuperar nunca", expresó con angustia.

Posto, un bar que se convirtió en punto de encuentro de una comunidad en Barrio Güemes, permanece inaccesible para Bustamante, quien aún no pudo evaluar los daños materiales en el interior.

La investigación sobre las causas del derrumbe permanece bajo secreto de sumario.

Informe de Celeste Benecchi.