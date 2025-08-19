En vivo

Fernanda Pérez presenta su novela "Instrucciones para salvar un corazón"

La autora cordobesa estrena una novela que aborda las heridas invisibles de jóvenes en situaciones vulnerables, basada en hechos reales. 

19/08/2025 | 17:15

FOTO: Fernanda Pérez presenta su novela "Instrucciones para salvar un corazón"

  1.

    Audio. Fernanda Pérez presenta su novela "Instrucciones para salvar un corazón"

    Viva la Radio

    Episodios

Fernanda Pérez presenta su nueva novela "Instrucciones para salvar un corazón", un relato que explora las heridas invisibles de jóvenes en situaciones vulnerables, especialmente en el contexto de adicciones y dinámicas familiares complejas.

La autora, también docente y periodista, conversó con Cadena 3 sobre el libro: "Cada capítulo es como un consejo para sobrevivir a cuestiones duras, incluyendo el amor". Pérez reveló que la obra surge de un taller de escritura que dictó durante tres años en una residencia para madres adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Siempre me llamó la atención cómo, en situaciones adversas, algunas chicas mostraban una pulsión de vida increíble”, enfatizó. La novela, que presenta múltiples personajes, refleja que "no se trata de ser buenos o malos padres, sino de una problemática social que puede afectar a cualquiera". 

Uno de los personajes, Greta, destaca por su fortaleza como madre, que lucha contra las adicciones de su hijo, Fran, en una familia de clase media. "Quería mostrar que este tipo de problemáticas no son exclusivas de un estrato social", aclaró la autora. 

Pérez consideró que el libro busca romper prejuicios, afirmando: "Nadie está ajeno a la salud mental, y el libro deja ese interrogante sobre las vulnerabilidades que todos podemos enfrentar". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La presentación de "Instrucciones para salvar un corazón" tendrá lugar el 23 de agosto en el Museo de las Mujeres, y el libro ya está disponible en todas las librerías. Además, la autora invita a participar en un sorteo del mismo.

Acerca del panorama literario femenino en Argentina, Pérez sostuvo: "La literatura escrita por mujeres ha comenzado a abordar problemáticas que antes no se trataban y ha generado un fuerte vínculo entre escritoras y lectoras".

Con esta obra, Fernanda Pérez busca no solo contar historias, sino también generar reflexiones en sus lectores. "Cuando un libro acompaña momentos complejos, cumple una función mágica", concluyó. 

Entrevista de Viva la Radio 

