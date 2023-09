Familiares y amigos de Gabriela Pérez marcharon en Córdoba para pedir justicia

Familiares, amigos y allegados a Gabriela Pérez marcharon este viernes por las calles de Córdoba en reclamo por el crimen de la joven de 24 años.

La movilización partió desde Plaza España y bajó por Hipólito Yrigoyen, hasta concentrarse en calle Entre Ríos, donde se ubica la sede del Soelsac.

A pocos días de cumplirse un mes del asesinato, la mamá de Gabriela dijo que su familia no tiene vida propia y que continúan recibiendo amenazas.

/Inicio Código Embebido/

Noticias Marcharon en Córdoba para exigir justicia por Gabriela Pérez Video

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Todo el mundo está mal en mi casa, voy a seguir reclamando hasta el último día para que se haga justicia por mi hija, mi familia y por todos nosotros. No pueden venir a arrebatar una vida así como si nada", señaló Liliana en diálogo con Cadena 3.

Respecto a las amenazas, denunció: "Recibí por WhatsApp unas fotos de un hombre con un tiro en la cabeza, que le salía sangre. Cuando abro los mensajes, eran cinco fotos de una persona con un tiro en la cabeza y sangre".

"No voy a negar que tengo miedo, pero acá voy a estar y estoy esperando hasta que se haga justicia", cerró.

/Inicio Código Embebido/

Noticias Balacera en un acto del gremio de la limpieza Video

/Fin Código Embebido/

El pasado 9 de septiembre, en medio de un acto del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), Gabriela fue asesinada de un balazo al quedar en medio de un ataque.

El brutal ataque a tiros se produjo minutos después de las 14, en el Club Yapeyú ubicado en Juan Roque 150 del barrio homónimo de la capital provincial.

"Necesitamos respuestas. Termina el mes y no tenemos detenidos y no hay responsables por lo ocurrido con Gabriela, dijo en diálogo con Cadena 3 Noelia, hermana de la joven.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Explicó que el Soelsac solo se comunicó con la familia cuando estaban velando a la joven, pero que, por entonces, Noelia no respondió. "Había muchas cosas que no iban al caso y no dieron respuestas de nada".

"En el momento que a mi hermana se la auxilió y la llevan al auto, la persona que conducía el auto era uno de los dirigentes del gremio, que nunca se bajó. Dos compañeros fueron quienes la ayudaron a mi hermana a entrar al hospital", recordó Noelia.

También señaló que desde el gremio le dijeron a la familia de Gabriela que la joven "solo tenía un raspón".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Acá hubo un montón de cosas y queremos que se haga justicia para que ningún operario de la limpieza siga hostigado. A Gabriela la amenazaban con perder su trabajo", finalizó.

Los ataques a balazos que terminaron la vida de la joven ocurrieron en momentos en el que actual secretario del Soelsac, Sergio Fittipaldi, encabezaba un acto en medio de la interna por las próximas elecciones gremiales, reunión a la que habían asistido unas 200 personas. En ese instante, desconocidos que pasaron en al menos un vehículo abrieron fuego desde la calle.

Producto de la balacera, la joven cayó malherida por el balazo en el cuello. Si bien fue trasladada en un vehículo particular hacia el Hospital de Urgencias, tres horas más tarde los médicos constataron su deceso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Gonzalo Carrasquera.