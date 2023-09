“Fittipaldi pasó por el lado y no hizo nada”, dijo la hermana de Gabriela Pérez

Gabriela Pérez,Fittipaldi,Soelsac,investigación en Córdoba

Dalma, la hermana de Gabriela Pérez, la joven asesinada en un acto del Soelsac en barrio Yapeyú, reiteró a Cadena 3 que fueron al acto “obligadas” porque “si no firmaba el contrato no le iban a dar de alta en la Afip”.

“Ella era el sustento de su casa, al día de hoy su marido se encuentra internado. Tiene una nena sola de 5 años que se quedó sin mamá. Ahora nosotros hacemos lo posible para ayudarlos”, comentó.

La joven relató que “está naturalizado y es normal” que los trabajadores sean obligados a asistir a los actos bajo la amenaza de dejarlos sin trabajo. “Le he pedido a mis compañeros que no tengan miedo, que hablen. Pero muchos tienen miedo de no tener trabajo, lo mismo que le pasó a mi hermana”, manifestó.

Dalma estaba junto a su hermana cuando sucedió el ataque y asegura que los dirigentes “estaban esperando que esto pasara”. “Minutos antes de lo ocurrido con mi hermana ellos habían tenido una persecución y no pensaron, ni les importó la gente que estaba adentro”.

“Fittipaldi (secretario del Soelsac) me pasó por el lado como si nada, me miró, dejó la comida en la mesa y se fue. No nos ayudó”, lamentó.

