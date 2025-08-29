El quebracho blanco de Villa Allende se muestra saludable tras su trasplante
El árbol muestra signos positivos tras ser movido 22 metros. El secretario de Gobierno de Villa Allende, Felipe Crespo, destacó a Cadena 3 que cuenta con cuidados específicos.
29/08/2025 | 17:02Redacción Cadena 3
El quebracho blanco de Villa Allende se presenta saludable y con signos positivos de crecimiento tras su reciente trasplante desde la Padre Luchesse.
El secretario de Gobierno de Villa Allende, Felipe Crespo, destacó a Cadena 3 que después de haber movido el árbol 22 metros, este se encuentra en buen estado y “se lo ve verde”.
Córdoba. Grimoldi: "Recién en un año y medio sabremos si el quebracho blanco sobrevive"
15 días después del traslado, el árbol se encuentra en su lugar definitivo.
Añadió que un ingeniero agrónomo estuvo trabajando en él y que posee “brotes nuevos”, lo cual indica un proceso de eclosión positivo para la primavera.
Crespo también explicó que el árbol recibe cuidados específicos, como riego dos veces por semana y aplicaciones de un fertilizante radicular que ayuda a adaptarse a su nueva tierra, extraída de la granja orgánica Punto Lombriz. Se realizan tratamientos contra la cochinilla y ciertos hongos, aunque se asegura que el árbol no presenta signos de daño por el trasplante.
Al consultar sobre la energía del árbol, destacó que, aunque algunos aseguran que necesita tiempo para adaptarse a su nuevo entorno, la aparición de brotes sugiere que “continúa sano y bien”. Esto se debe a que el agua llega adecuadamente a las raíces y, por lo tanto, el árbol experimenta su ciclo natural de crecimiento.
El quebracho blanco se encuentra en un periodo crucial, dado que su hábitat original le otorgaba condiciones de secano, lo que podría dificultar su adaptación. Sin embargo, el clima y los registros de crecimiento son esperanzadores.
Informe de Gonzalo Carrasquera
