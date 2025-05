El policía que corre 15 kilómetros diarios para inspirar y concientizar

Un policía de la Caminera se ha vuelto viral tras publicar un video en el que corre vestido con su uniforme.

Silvio Rodríguez, un oficial de la Policía Caminera, se ha convertido en una sensación en las redes sociales gracias a su compromiso de correr 15 kilómetros diarios durante todo 2025, un desafío que comenzó el 1 de enero y planea cumplir hasta el 31 de diciembre.

Con 142 días consecutivos sin fallar, este policía no solo corre para mantenerse en forma, sino para inspirar a otros a adoptar hábitos saludables, enfrentando frío, calor, lluvia o cansancio.

“Compromiso es hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tenés ganas”, asegura Rodríguez en uno de sus videos, que ya acumulan miles de vistas.

En diálogo con Cadena 3, Silvio explicó cómo organiza su rutina: “Normalmente salgo a media mañana, después de dejar a los chicos en el colegio. Desayuno algo ligero y arranco. A veces, si el trabajo me lo exige, corro de noche”.

Su meta es clara: completar 365 días consecutivos, sin excepciones, corriendo 15 kilómetros diarios. Para mantener el desafío fresco y atractivo, Rodríguez incorpora creatividad.

“La gente me pide cosas divertidas. Una vez corrí con un casco de moto para concientizar sobre su uso, porque veo muchos motociclistas que lo llevan de adorno. También corrí descalzo en el patio de mi casa, dando vueltas, porque el GPS no me medía bien. ¡Fueron dos horas y media!”, relató.

El video que lo catapultó a la viralidad fue uno donde corrió uniformado, en homenaje al 17° aniversario de la Policía Caminera.

Sin embargo, no estuvo exento de críticas. “Algunos me dieron con todo, diciendo que corría en horario de trabajo. Pero en el video aclaro que no estoy en servicio. Fue una forma de honrar mi profesión y mostrar lo que hacemos día a día”, explicó.

A pesar de los comentarios negativos, Silvio sigue adelante, usando efemérides y pedidos de sus seguidores para darle un giro original a cada jornada.

Con su mezcla de disciplina, humor y mensaje motivacional, Silvio Rodríguez no solo corre por él, sino por todos aquellos que buscan una razón para moverse.

“Si yo puedo, cualquiera puede. Es cuestión de compromiso”, sentencia, mientras se prepara para su próxima carrera.

Informe de Matías Arrieta