División de bienes: la polémica tras un audio viral sobre divorcios

Un audio viral ha generado una nueva controversia sobre la división de bienes tras un divorcio.

En él, un hombre expone su situación y denuncia que su exmujer intenta quedarse con el 50% de los bienes, a lo que él responde: "Yo generé todo mientras ella estaba en la casa con los chicos y no hacía nada, así que como mucho le puedo dar el 15% o el 13%".

Este reclamo, según el hombre, es injusto y evidencia una problemática frecuente tras la separación. "Todo lo que tengo es gracias a mí, 50%, pero esto es injusto", reiteró.

La división de bienes tiene distintas aristas dependiendo de si se trata de un matrimonio formal o una unión convivencial.

Según la abogada Romina Tisera Costamaña, existe “la posibilidad de elegir por un régimen de separación de bienes, o bien, también tenemos la opción de lo que sería un régimen patrimonial de ganancialidad”.

Las parejas pueden optar por un contrato prenuptial antes del matrimonio o convenir cambios en el régimen patrimonial durante el matrimonio, siempre que ambas partes estén de acuerdo.

La falta de un acuerdo previo puede llevar a conflictos significativos en caso de separación.

Además, la abogada aclaró que las uniones convivenciales no tienen los mismos efectos que el matrimonio: “Por más de que yo haya estado en una unión convivencial de 30 años, esto no me va a dar derecho a que todo lo que hayamos construido se reparta 50 y 50.”

En este contexto, los llamados pactos de convivencia pueden ayudar a regular cómo se administrará el patrimonio en una unión convivencial, aunque requieren el registro oficial de la unión.

La discusión sobre la división de bienes revela una realidad compleja en las relaciones afectivas contemporáneas, donde los acuerdos previos son clave para evitar conflictos futuros.

Informe de Alejandro Bustos.