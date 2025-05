Día Mundial de ir en bicicleta al trabajo: consejos prácticos y deberes legales

El 20 de mayo es una fecha para subirse a la bicicleta y pedalear hacia el trabajo, celebrando el Día Mundial de Ir en Bicicleta al Trabajo.

Esta jornada busca fomentar un medio de transporte sostenible, saludable y económico, pero también pone en el centro la necesidad de garantizar seguridad y condiciones adecuadas para los ciclistas.

En este contexto, las palabras del experto Horacio Botta Bernaus dialogó con Cadena 3 para conocer ¿cuáles son las obligaciones del ciclista y qué necesitamos para que esta práctica sea segura y accesible?

"La bicicleta tiene una serie de requisitos que están en la ley, que incluyen espejos, un sistema sonoro para advertir su presencia y el uso obligatorio del casco" explicó el especialista.

Sin embargo, BOtta Bernaus observa que "yo no he visto una bicicleta con espejo. Una no he visto. En circular no he visto una. Con bocina, menos". En su opinión, el uso del casco es escaso, afirmando que "te diría que uno de cada diez" ciclistas lo utiliza.

El especialista también menciona la discrepancia entre las expectativas y la realidad en cuanto a la seguridad de los ciclistas.

"Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que facilitamos", señaló.

Ademas resalta que "la bicicleta es un medio de locomoción vulnerable", donde "cualquier roce, cualquier toque puede generar un accidente de magnitudes".

Para mejorar la seguridad, propone la creación de vías exclusivas para ciclistas que ofrezcan condiciones de seguridad y fluidez. "El mundo empezó a entender que debía darle al ciclista una vía exclusiva", explicó.

Bernaus criticó la falta de infraestructura adecuada en Córdoba, indicando que "muchos piensan que una ciclovía es darle un pedacito de la calle, ponerle una pintura, algún pendorcho, alguna señalización".

Asegura que "no le damos condiciones de seguridad" y enfatiza la necesidad de "darle un espacio con condiciones de seguridad" para los ciclistas.

Además, mencionó la importancia de la interconectividad, sugiriendo que "esa ciclovía tiene que cumplir" con el acceso a diferentes puntos de la ciudad.

Finalmente, el doctor Botta Bernaus señaló que también es crucial contar con espacios adecuados para estacionar bicicletas.

"Hay muchos edificios que no tengo dónde dejar la bicicleta", y criticó la dificultad que enfrentan los ciclistas al intentar estacionar en lugares públicos como supermercados.

Informe de Alejandro Bustos