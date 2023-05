Crece la construcción, pero bajan las posibilidades de acceder a la casa propia

Según datos provisorios del Censo 2022 que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 65,5% de las viviendas ocupadas en el país está habitada por sus propietarios, y desde el sector inmobiliario advierten que aunque crece la construcción bajan las posibilidades de acceder a la casa propia.

Armando Pepe, ex presidente de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, dijo a Cadena 3: “En Mar del Plata los fines de semana íbamos todos a construir la vivienda de mis tíos; hoy, si le regalamos un terreno a una pareja no puede construir, porque los salarios han quedado por el piso, salvo que sean empleados de Estado; no existe el crédito en Argentina”.

“Aunque se siga construyendo, está comprando el que tiene otra propiedad y la vende para poder comprar poniendo la diferencia”, explicó.

En ese sentido, ejemplificó: “En Mar del Plata el 62% son propietarios, en Córdoba el 32% de los inmuebles en alquiler se retiraron y se pusieron en venta o para alquiler temporario”.

También, hizo referencia a la actual Ley de Alquileres: “Desde hace 3 años los propietarios no quieren firmar un contrato con ajuste anual en un país con inflación diaria; (...) por lo general los propietarios buscan un ingreso extra para comprar medicamentos, pagar la TV por cable o una alarma”.

“Esta ley fue equitativa porque perjudicó a todos: a los inquilinos, a los propietarios y a los corredores inmobiliarios”, graficó.

Córdoba

Maximiliano Vittar, titular de la Asociación Civil de Inquilinos de Córdoba, contó a Cadena 3: “En la provincia y en la ciudad estamos muy complicados; en la provincia el 58,7% son propietarios y el 41,3% no; y en la capital el 52% propietarios”.

“Esto preocupa porque viene avanzando la situación de que cada vez se hace más difícil acceder a una vivienda, pese a que según el último censo ha habido un desarrollo inmobiliario de casi un 32% más en materia habitacional”, advirtió.

“Creemos que se tiene que empezar a discutir por qué se están construyendo más viviendas pero la gente no puede acceder”, cerró.

Informe de Viva la Radio.