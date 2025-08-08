Córdoba presenta Crecida Fantástica: siete películas de terror y fantasía en simultáneo

El sábado a las cinco y media de la tarde, el Cine Club Municipal de Córdoba presenta un evento inédito titulado Crecida Fantástica. Durante este evento, se están filmando simultáneamente siete películas de terror y fantasía, lo que marca un hito en la provincia.

Augusto Sinay, director de la exitosa película El Escuerzo, destaca la importancia de este fenómeno: “Es un evento histórico en la provincia de Córdoba que tiene que ver con un marco mundial en el auge del cine de terror y de género en general”. Sinay señaló a Cadena 3 que el cine de género, que incluye terror, ciencia ficción y aventura, se está consolidando como una industria en Córdoba.

“Está bastante duro todo, pero en Córdoba se está, por suerte, intentando incentivar y motivar a que sea una industria”, comentó Sinay. Además, enfatiza que el cine de género es una parte fundamental de esta industria, evidenciada en el creciente número de espectadores y producciones tanto en Argentina como a nivel mundial.

El director también resaltó la relevancia de contar historias locales: “Ver que se puede contar una leyenda local con nuestros paisajes, con gauchos, con elementos de nuestra propia historia, me parece que es algo muy impactante”.

El año anterior, El Escuerzo tuvo un gran recibimiento, al igual que la película Cuando acecha la maldad, disponible en Netflix. Actualmente, Sinay trabaja en un nuevo proyecto titulado El trompetista y el fantasma, que narra la historia de un trompetista de jazz en las sierras que invoca a un fantasma a cambio de virtuosismo.

En el ámbito del terror, Sinay mencionó La hora de la desaparición, considerada una de las mejores del año en su género. La trama se centra en un pueblo donde todos los estudiantes de un curso desaparecen a las 2 y 17 de la mañana, salvo uno. “La película te va mostrando lo que pasa, de cada personaje te cuenta cómo vive ese episodio”, explicó Sinay, quien también destaca la actuación de Julia Garner.

Con un enfoque en distintos personajes, la película presenta una mezcla de horror y misterio, culminando en un final sorprendente que ha generado opiniones divididas entre los espectadores.

Informe de Fran Vidal