Balmaceda: "Belgrano se comprometió con la patria, no con intereses personales"

En el marco del Día de la Bandera, el historiador, periodista y escritor Daniel Balmaceda, autor del libro Belgrano, el gran patriota argentino, compartió reflexiones sobre la vida y legado de Manuel Belgrano.

Balmaceda destacó en diálogo con Cadena 3 la humildad del prócer, citando una frase que Belgrano escribió: "Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella". Según el historiador, esta frase refleja la grandeza de un hombre que, junto a sus contemporáneos, trabajó por un ideal de patria sabiendo que no vería los frutos de su esfuerzo.

Además, describió a Belgrano como un economista apasionado, formado en derecho en España, donde descubrió su vocación por la economía a pesar de las expectativas de su familia de que fuera comerciante.

A los 23 años, regresó al Río de la Plata como un destacado economista, pero las circunstancias de la época, como las invasiones inglesas y la guerra de independencia, lo llevaron a asumir roles militares y diplomáticos para los que no estaba preparado. "Tuvo que aprender a disparar, comprar manuales de estrategia militar y dejar un cargo cómodo y prestigioso para responder al llamado de la patria", explicó.

Consultado sobre la austeridad como virtud patriótica, Balmaceda señaló que Belgrano y otros próceres vivieron con poco, aportando incluso sus propios recursos para sostener a sus tropas. "No acumulaban riquezas, y en una economía limitada, su compromiso era con los objetivos de la patria, no con intereses personales", subrayó, aunque reconoció que en esa época también había quienes priorizaban lo económico.

Sobre los colores de la bandera argentina, creada por Belgrano el 27 de febrero de 1812 en Rosario, Balmaceda aclaró que no fueron una elección arbitraria del prócer, sino que ya se usaban en regimientos patrios como los Húsares de Pueyrredón y los Patricios. "Belgrano tomó esos colores celeste y blanco, que distinguían a los soldados en el campo de batalla, y los convirtió en bandera", precisó.

El izamiento, sin embargo, generó tensiones con el Triunvirato, que lo consideró un acto audaz para un grupo aún no independiente. "Para España, éramos rebeldes, y el Triunvirato intentó minimizar el hecho, pero Belgrano lo justificó como una necesidad militar práctica", agregó.

Balmaceda también destacó la humanidad de Belgrano, comparándolo con un superhéroe sin poderes especiales, pero con las mismas flaquezas y dudas que cualquier persona. Entre sus aliados clave mencionó a Martín Miguel de Güemes, con quien tuvo un inicio conflictivo, pero que luego fue un apoyo fundamental durante la guerra de independencia. "Güemes envió a su médico personal para acompañar a Belgrano en sus últimos días en Tucumán", recordó.

Finalmente, el historiador compartió detalles de su reciente novela de ficción histórica, "El Crimen de Año Nuevo", basada en un caso real de 1881 en Buenos Aires. La obra recrea la vida de inmigrantes italianos envueltos en un misterioso asesinato en un conventillo, explorando el contexto social y judicial de la época. "Investigué meses para captar los detalles de la vida inmigrante y el Buenos Aires de entonces, sin electricidad ni tranvías eléctricos, pero con una riqueza humana fascinante", concluyó.

Entrevista de Geo Monteagudo y Francisco Vidal.