Aznar llega este sábado a Córdoba: "Para mí, subir al escenario es una fiesta"

Pedro Aznar, uno de los grandes referentes de la música argentina, se presentará el próximo 7 de septiembre en Quality Espacio, celebrando sus 50 años de carrera musical con el espectáculo "Pedro Aznar 5.0".

La entradas se pueden adquirir por qualityespacio.com.

En una imperdible charla con Cadena 3, el artista expresó su emoción por esta celebración: "Voy a repasar esos 50 años de punta a punta, vamos a tocar música de todos mis discos solistas, de todos los grupos en los que estuve".

Aznar, quien comenzó su carrera a los 14 años como bajista del grupo Madre Atómica, reflexionó sobre el paso del tiempo y su trayectoria: "Es un show muy emocionante porque es en orden cronológico, así que un poco te permite ver todo ese pasaje a través del tiempo".

Además, el artista comentó sobre la gráfica del evento, diseñada por Alejandro Ros, que ilustra su evolución a lo largo de las décadas.

Aznar, el talento y su trabajo "incansable"

Portador de una capacidad excelsa para crear música, Aznar reveló que su pasión por su profesión lo "atraviesa desde que era muy jovencito" y para explicar si solo se trata de habilidad o trabajo, decidió citar a Thomas Edison: "El gran inventor norteamericano decía que el genio se construía con 1% de inspiración y 99% de transpiración".

"Hay gente que nace con ese 1% y eso le facilita las cosas porque en ese 1% reside algo que es difícil de definir, pero que tiene algo de trascendente. Después el resto es esfuerzo, es construir", agregó.

"Escribí mi primera poesía antes de escribir mi primera canción, o sea que la poesía está presente en mí desde siempre. Pero la música es un llamado que no pude dejar de escuchar. No sé si es ese famoso 1% o no, pero te puedo asegurar que el 99% restante de transpiración estuvo y sigue estando. Soy un trabajador incansable y siempre estoy tratando de mejorar", sostuvo.

La relación particular con Charly García

El pasado lunes 2 de septiembre hubo una escucha para la prensa del nuevo álbum de Charly García, La lógica del escorpión, que verá la luz el próximo martes 11 y Pedro Aznar será parte de él con el tema "América".

"Con él somos como gemelos musicales", definió su relación Pedro.

"Somos muy distintos en nuestro modo de buscar las cosas y en nuestro modo de operación. Pero muchas veces las cosas que buscamos y las cosas que terminamos alcanzando se parecen mucho", explicó.

Pedro Aznar grabando junto a Charly García. Foto: Instagram.

Y reflexionó: "Los dos somos muy respetuosos del modo del otro, nos dejamos hacer y nos dejamos ser, porque confiamos plenamente en que el otro va a encontrar algo súper interesante".

Su primera vez en Córdoba y su vida dedicada a la música

Recordando su primera visita a Córdoba en 1976 en un show con Raúl Porchetto, Aznar compartió una anécdota en la aerosilla de Villa Carlos Paz: "Recuerdo una foto en blanco y negro que te sacaban automáticamente ahí y después si querías la comprabas. Tengo en la mente esa imagen mía con el pelo larguísimo y llevaba conmigo para el vuelo, me preparé llevándome un grabador gigante con música".

Por otro lado, al ser consultado por las cosas que dejó en el camino por dedicarse día y noche a su profesión, Aznar dejó en claro que no lo ve "como una pérdida", sino "como una manera en la que mi profesión me determinó".

"Habiendo empezado tan jovencito, para mí los fines de semana era salir a tocar. Y no salir a bailar o salir de show con los amigos. Si bien cuando podía lo hacía, la música me llevó por otro camino, me llevó por el lado de los escenarios. Esa era mi fiesta,", remarcó.

"Mirándolo en retrospectiva, creo que no perdí, sino que gané un montón. Siento que cuando estoy arriba del escenario, no solamente hago música, sino que reflexiono sobre lo que significa, por ejemplo, entregarse a la intuición, ser verdaderamente libre creativamente, no repetir fórmulas, sino estar atento a lo que pasa a segundo a segundo", aseveró.

Por último, se refirió al decreto 765/2024, con el que el gobierno de Javier Milei modificó significativamente la normativa sobre derechos de autor, que de inmediato generó reacciones en el ámbito de la cultura.

"Me parece muy miope meterse con eso, porque en realidad la obra de los compositores es propiedad intelectual y como tal está protegida internacionalmente. Es lo que nosotros hacemos como medio de vida y eso debe ser respetado 100%. En realidad es un robo, es una expoliación lo que nos están haciendo. Está absolutamente mal", cerró.

Entrevista de "Viva la Radio".