Inseguridad y bajos salarios: el drama que enfrentan los médicos en Córdoba

En el Día de la Enfermería, las celebraciones en Córdoba se ven empañadas por la cruda realidad que enfrentan muchos profesionales de la salud. Además de los bajos salarios, las enfermeras y enfermeros de la provincia lidian con la inseguridad, tanto por ataques de familiares de pacientes como por la delincuencia en las calles.

Esther, una enfermera del Instituto de Rehabilitación Neurológica, encarna esta lucha: su amor por la profesión se ve opacado por reiterados episodios de violencia que la dejaron marcada física y emocionalmente.

En diálogo con Cadena 3, Esther relató su odisea. Hace ocho años, tras ser asaltada a punta de pistola en una parada de colectivo, decidió trasladarse en bicicleta al trabajo para evitar el transporte público.

Sin embargo, la inseguridad la alcanzó nuevamente. Durante la pandemia, pedaleaba en soledad para no contagiarse y cumplir con su labor, pero en enero de 2024, mientras transitaba por avenida Santa Ana, fue brutalmente atacada.

"Un sujeto me dio una patada, me tiró de la bicicleta y me arrastró media cuadra. Me golpeó el hombro, la espalda, el pecho. Todavía siento dolor", contó, visiblemente afectada. El agresor, además, le mordió un dedo atrapado en la cadena de la bicicleta, que había comprado con esfuerzo tras un robo anterior.

La enfermera, oriunda de Amaicha del Valle, Tucumán, y radicada en Córdoba desde los 14 años, destacó la indefensión que sintió: "Nadie me ayudó. La gente que pasaba no se metía, y el delincuente me amenazaba con dispararme".

La avenida Santa Ana, según Esther, es una "zona liberada" donde los robos son frecuentes, desde celulares hasta medidores de agua y gas en los hogares. "Pagué esos servicios con mi sueldo, y me los roban. Nadie me regaló nada, siempre trabajé", afirmó con indignación.

A pesar de las denuncias, Esther no encontró respuestas. "Hay cámaras en la zona, pero la policía me dijo que solo se usan por orden de un fiscal. Fui al destacamento ensangrentada, y me respondieron que no dependía de ellos enviar patrullas", relató. La falta de presencia policial agrava la vulnerabilidad de quienes, como ella, salen a trabajar en la madrugada.

El impacto de estos episodios trasciende lo físico. Esther, quien atiende a pacientes con traumatismos de cráneo y otras condiciones graves, estuvo 20 días de licencia médica y teme terminar como uno de ellos.

“No quería quedar en silla de ruedas o en una cama, sin ver a mis hijos o a mi madre. Es muy difícil seguir después de tanta angustia", confesó. Sin embargo, su compromiso con los pacientes y sus familias la impulsa a continuar, aunque ahora viaja en colectivo, desalentada por los robos. "La inseguridad te quita las ganas de vivir", declaró.

La situación de Esther refleja la de muchos trabajadores de la salud y ciudadanos en una Córdoba cada vez más insegura.

Entrevista de Miguel Clariá.