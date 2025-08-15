Atlético Tucumán jugará sin público visitante ante Talleres el 23 de septiembre

FOTO: La decisión se enmarca en un regreso gradual de hinchas visitantes en el fútbol

Atlético Tucumán anuncia que el partido del próximo sábado 23 contra Talleres de Córdoba se jugará sin público visitante. El vicepresidente del club, Ignacio Golovinsky, confirmó la decisión y explicó el contexto de esta medida.

Esta disposición se enmarca dentro de la iniciativa de la Asociación del Fútbol Argentino para un regreso gradual y progresivo de los hinchas visitantes en el fútbol argentino.

Golovinsky aclaró que la decisión de permitir o no el ingreso de público visitante será evaluada partido a partido. “El balance general de esta prueba había sido positivo” en referencia al encuentro anterior contra Rosario Central, donde se permitió el ingreso de hinchas visitantes.

Sin embargo, para el encuentro contra Talleres, el club ha decidido optar por la cautela y solo permitirá el ingreso del público local.

Informe de Gabriel Melián