Alejandro Schujman: una charla sobre amor propio y las conexiones emocionales

El reconocido psicólogo y conferencista Alejandro Schujman visitará Quality Teatro de Córdoba el próximo domingo 15 de septiembre a las 21 horas, donde presentará su charla “Primero yo, después te quiero”.

En los estudios de Cadena 3, el especialista abordó la importancia de la conexión visual en las relaciones, afirmando que “los ojos son la ventana del alma” y que “el cuerpo habla siempre”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, Schujman reflexionó sobre el amor propio, enfatizando que “no puedo armar una linda historia si no me salvo primero”. Aclaró que no es necesario tener resueltas todas las cuestiones personales para formar una pareja, pero sí es vital conocer las propias alertas emocionales.

El psicólogo también habló sobre el equilibrio en las relaciones, utilizando la metáfora de una danza. “El amor es como una danza. Cuando las voces se empastan, se forma una tercera voz, que sería el nosotros en el amor”, explicó. En este sentido, subrayó que es fundamental que cada persona mantenga su propia identidad dentro de la relación.

Además, se refirió a la soledad en pareja, citando al cantante Ricardo Arjona: “No hay soledad más grande que la de dormir en compañía cuando hay un abismo que te separa”. Este comentario resonó con su audiencia, quienes reflexionaron sobre la importancia de la conexión emocional y la mirada en las relaciones.

Por último, el profesional invitó a las personas a reencontrarse con su amor propio, sugiriendo que “se dejen tiempos para ellos” y que “vuelvan a mirarse a los ojos”. Schujman cerró la entrevista recordando que la clave para una relación saludable es la empatía y la conexión auténtica entre las personas.

Entrevista de "Viva la Radio".