Alegaron las defensas de Gauto, Ariza y Ringelheim, con críticas a la fiscalía

El juicio por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba alcanzó un punto clave tras más de 50 audiencias en Tribunales 2. Este martes, Alejandro Gauto, exjefe del Área Legal del Ministerio de Salud, y Alicia Ariza, exjefa de Enfermería del hospital, presentaron sus alegatos, solicitando la absolución de sus representados y de Claudia Elizabeth Ringelheim(médica, con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología).

En el caso de Claudia Elizabeth Ringelheim, exsubdirectora del hospital, su abogado, Carlos Ríos, argumentó que ella dejó su cargo en 2017, antes de los hechos investigados, y cuestionó la imputación por omisión de deberes de funcionario público.

En diálogo con Cadena 3, Ríos afirmó: “La imputación que ella tenía se basaba únicamente en su carácter de subdirectora del hospital. Se le adjudicaba que era subdirectora, y ella había dejado de ser subdirectora en el año 2017, o sea que ya no era más subdirectora, no podía responder en carácter de tal, con lo cual entendimos que el propio fiscal Garzón iba a desvincularla de la causa, porque no existía ningún elemento como para poderla tener imputada”.

Según Ríos, no existen pruebas que vinculen a Ringelheim con irregularidades en las reuniones del Comité de Seguridad del 7 de abril ni en el análisis de Causa Raíz del 28 de abril, donde no se discutieron los eventos del hospital.

La defensa de Ringelheim también criticó duramente al Ministerio Público, acusándolo de corporativismo y de imputar a quienes colaboraron con la investigación.

“Aquí el principal error ha sido no de las médicas, sino del Ministerio Público. Un error que puede ser atendible, no estoy juzgando desde ese punto de vista, ni que ha sido mala intención. Esta investigación de Garzón estuvo fundada no en una investigación independiente, sino en lo que las propias doctoras del hospital les llevaron. Me extraña profundamente, y me duele, me molesta, como abogado y ciudadano, que el Ministerio Público haya terminado imputando a las personas que colaboraron con su investigación”, indicó.

Sin embargo, los querellantes elevaron la acusación a encubrimiento, solicitando una pena de cinco años para Ringelheim, cercana al máximo de seis años para este delito. Este enfoque generó indignación en la defensa, que lo calificó como una “barbaridad” y un perjuicio para quienes cooperaron con la justicia.

Este miércoles será la última jornada de alegatos, con la defensa del exministro de Salud, Diego Cardoso, a cargo de los abogados García y Mateo. Posteriormente, el 9 de junio se escucharán las palabras finales de los imputados y de las víctimas, las madres de los cinco bebés fallecidos y los 13 afectados con diversas lesiones.

La principal imputada, Brenda Agüero, sigue en el centro de la investigación, mientras se espera que los próximos días definan el rumbo de este caso que ha conmocionado a la provincia de Córdoba.

Informe de Gonzalo Carrasquera